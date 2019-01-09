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Установлен похититель ящика для пожертвований Спасскому монастырю г. Кобрина
10.01.2019 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
37-летнего кобринчанина подозревают в хищении ящика для пожертвований женскому монастырю Всемилостивого Спаса, который был установлен в магазине «Универсам» г. Кобрина. Оказалось, что для мужчины, это уже не первый случай.
Следователи выяснили обстоятельства кражи в ходе расследования ранее возбуждённого уголовного дела, схожего по составу преступления.
Напомним, в Кобрине 20 ноября 2018 г. в 14.00 из торгового центра «Полесье» по ул. Николаева, д. 50 был
В процессе следствия с использованием средств видеонаблюдения было дополнительно установлено, что этот же мужчина, 22 ноября 2018 г. около 13:25, находясь в магазине «Универсам» г. Кобрина, похитил ящик с пожертвованиями кобринскому Спасскому монастырю. Деньги он забрал и позже потратил на спиртное, а сам ящик для пожертвований оставил в общественном туалете. Таким образом, мужчине удалось присвоить более 280 рублей.
Денежные средства собирались с целью восстановления древней обители в Кобрине.
4 января 2019 г. Кобринским РОСК по вновь установленному факту кражи возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК Республики Беларусь "Кража", но уже по части 2. Санкция статьи предусматривает наказание: от исправительных работ на срок до двух лет, до лишения свободы на срок до четырех лет.
Мужчина, подозреваемый в хищении двух ящиков для пожертвований, с 2001 года проживал и работал на территории Российской Федерации. Домой вернулся в сентябре текущего года. Деньги закончились, и мужчина решил добывать их противоправным способом. В отделении милиции на вопрос о мотивах такого безнравственного поведения мужчина ответил буквально следующее: "Чувство похмелья задушило мою совесть...".
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37-летнего кобринчанина подозревают в хищении ящика для пожертвований женскому монастырю Всемилостивого Спаса, который был установлен в магазине «Универсам» г....
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