Установлен похититель ящика для пожертвований Спасскому монастырю г. Кобрина

37-летнего кобринчанина подозревают в хищении ящика для пожертвований женскому монастырю Всемилостивого Спаса, который был установлен в магазине «Универсам» г. Кобрина. Оказалось, что для мужчины, это уже не первый случай.



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Следователи выяснили обстоятельства кражи в ходе расследования ранее возбуждённого уголовного дела, схожего по составу преступления.

Напомним, в Кобрине 20 ноября 2018 г. в 14.00 из торгового центра «Полесье» по ул. Николаева, д. 50 был похищен ящик для пожертвований на лечение Киры Пунько , ребёнок серьёзно болен и нуждается в курсе реабилитации. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь "Кража". 1 декабря 2018 года по подозрению в совершении этого преступления в центре Кобрина был задержан 37-летний местный житель.

В процессе следствия с использованием средств видеонаблюдения было дополнительно установлено, что этот же мужчина, 22 ноября 2018 г. около 13:25, находясь в магазине «Универсам» г. Кобрина, похитил ящик с пожертвованиями кобринскому Спасскому монастырю. Деньги он забрал и позже потратил на спиртное, а сам ящик для пожертвований оставил в общественном туалете. Таким образом, мужчине удалось присвоить более 280 рублей.

Денежные средства собирались с целью восстановления древней обители в Кобрине.

4 января 2019 г. Кобринским РОСК по вновь установленному факту кражи возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК Республики Беларусь "Кража", но уже по части 2. Санкция статьи предусматривает наказание: от исправительных работ на срок до двух лет, до лишения свободы на срок до четырех лет.

Мужчина, подозреваемый в хищении двух ящиков для пожертвований, с 2001 года проживал и работал на территории Российской Федерации. Домой вернулся в сентябре текущего года. Деньги закончились, и мужчина решил добывать их противоправным способом. В отделении милиции на вопрос о мотивах такого безнравственного поведения мужчина ответил буквально следующее: "Чувство похмелья задушило мою совесть...".