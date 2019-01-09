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Установлен похититель ящика для пожертвований Спасскому монастырю г. Кобрина

10.01.2019 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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37-летнего кобринчанина подозревают в хищении ящика для пожертвований женскому монастырю Всемилостивого Спаса, который был установлен в магазине «Универсам» г. Кобрина. Оказалось, что для мужчины, это уже не первый случай.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62417.php

Установлен похититель ящика для пожертвований Спасскому монастырю г. Кобрина

Следователи выяснили обстоятельства кражи в ходе расследования ранее возбуждённого уголовного дела, схожего по составу преступления.

Напомним, в Кобрине 20 ноября 2018 г. в 14.00 из торгового центра «Полесье» по ул. Николаева, д. 50 был похищен ящик для пожертвований на лечение Киры Пунько, ребёнок серьёзно болен и нуждается в курсе реабилитации. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь "Кража". 1 декабря 2018 года по подозрению в совершении этого преступления в центре Кобрина был задержан 37-летний местный житель.

В процессе следствия с использованием средств видеонаблюдения было дополнительно установлено, что этот же мужчина, 22 ноября 2018 г. около 13:25, находясь в магазине «Универсам» г. Кобрина, похитил ящик с пожертвованиями кобринскому Спасскому монастырю. Деньги он забрал и позже потратил на спиртное, а сам ящик для пожертвований оставил в общественном туалете. Таким образом, мужчине удалось присвоить более 280 рублей.

Денежные средства собирались с целью восстановления древней обители в Кобрине.

4 января 2019 г. Кобринским РОСК по вновь установленному факту кражи возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК Республики Беларусь "Кража", но уже по части 2. Санкция статьи предусматривает наказание: от исправительных работ на срок до двух лет, до лишения свободы на срок до четырех лет.

Мужчина, подозреваемый в хищении двух ящиков для пожертвований, с 2001 года проживал и работал на территории Российской Федерации. Домой вернулся в сентябре текущего года. Деньги закончились, и мужчина решил добывать их противоправным способом. В отделении милиции на вопрос о мотивах такого безнравственного поведения мужчина ответил буквально следующее: "Чувство похмелья задушило мою совесть...". 

 
 
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37-летнего кобринчанина подозревают в хищении ящика для пожертвований женскому монастырю Всемилостивого Спаса, который был установлен в магазине «Универсам» г....
 
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Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
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