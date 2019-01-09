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Малахов напугал поклонников своим новым фото

10.01.2019 18:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Малахов напугал поклонников своим новым фото
Instagram

На днях российский телеведущий Андрей Малахов поделился в Instagram-аккаунте фотографией, где он лежит с кислородной маской на лице.

Подписчики неоднозначно восприняли снимок. Как выяснилось, здоровью шоумена ничего не угрожает. "Утренняя процедура по очистке легких от городского смога!" - внес ясность в комментарии к фото Андрей Малахов.

 
 
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Подписчики неоднозначно восприняли снимок.
 
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Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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