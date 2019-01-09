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Малахов напугал поклонников своим новым фото
10.01.2019 18:41 — Разное | Аргументы и факты
На днях российский телеведущий Андрей Малахов поделился в Instagram-аккаунте фотографией, где он лежит с кислородной маской на лице.
Подписчики неоднозначно восприняли снимок. Как выяснилось, здоровью шоумена ничего не угрожает. "Утренняя процедура по очистке легких от городского смога!" - внес ясность в комментарии к фото Андрей Малахов.
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Подписчики неоднозначно восприняли снимок.
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