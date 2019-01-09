В метро заработала оплата картой «Белкарт-Maestro»

С 11 января 2019 года держатели банковских карт платежной системы БЕЛКАРТ (банковские карты БЕЛКАРТ-Maestro с бесконтактным интерфейсом) также могут воспользоваться сервисом бесконтактных расчетов за поездки в метро. Стоимость проезда аналогична цене жетона.

Чтобы оплатить проезд, нужно поднести банковскую карточку к валидатору.