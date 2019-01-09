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В метро заработала оплата картой «Белкарт-Maestro»

10.01.2019 18:24 — Разное | Аргументы и факты  
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В метро заработала оплата картой «Белкарт-Maestro»
Фото из открытых источников

С 11 января 2019 года держатели банковских карт платежной системы БЕЛКАРТ (банковские карты БЕЛКАРТ-Maestro с бесконтактным интерфейсом) также могут воспользоваться сервисом бесконтактных расчетов за поездки в метро. Стоимость проезда аналогична цене жетона.

Чтобы оплатить проезд, нужно поднести банковскую карточку к валидатору. 

Помимо банковской карты, рассчитываться за проезд можно смартфоном или иным гаджетом (брелоками, часами и другими устройствами) с поддержкой технологии NFC, сообщили в пресс-службе метрополитена. 

В метро заработала оплата картой «Белкарт-Maestro»
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Теги: Минск
 
 
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О введении нового способа оплаты сообщается на официальном сайте минского метрополитена.
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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