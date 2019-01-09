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Поляки отменили визы «на закупы». Сколько денег в 2018 году белорусы оставили в польских магазинах?

10.01.2019 18:41 — Разное | Tut.by  
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В 2018 году белорусы потратили в польских магазинах и на рынках чуть больше 618 миллионов злотых, или 164,6 миллиона долларов по курсу Нацбанка на 1 января этого года. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщил пресс-секретарь таможенно-казначейской службы Подляшья Мацей Чернецкий. Напомним, с 2 января 2019 года консульские учреждения Польши в Беларуси не выдают визы «на закупы». Это решение вызвало критику некоторых польских политиков.


Для сравнения: в 2017 году траты белорусов в польских магазинах, ТЦ и рынках составили 192,4 миллиона долларов, в 2016-м — 170 миллионов долларов, а в 2015 году — 237,3 миллиона долларов.

И если общая сумма, которую белорусы оставили в прошлом году в польских магазинах сократилась, то число чеков TaxFree выросло.

— На польских погранпереходах с Беларусью, расположенных на территории Подлясского воеводства, в 2017 году в общей сложности зарегистрировали более 1 миллиона 20 тысяч документов TaxFree, — рассказывает Мацей Чернецкий. Годом ранее — 995 тысяч документов.

По его словам, белорусы по-прежнему чаще всего везут из Польши технику, электронику, бытовую химию, продукты питания, косметику, стройматериалы, одежду и автозапчасти.

В статистику включают тех белорусов, которые пересекали границу в пунктах пограничного пропуска «Кузница» (автомобильный и железнодорожный), «Бобровники», «Половце», «Беловежа» (железнодорожные).

Напомним, в Польше с 1 марта 2018 года ввели запрет на торговлю по воскресеньям. Так, депутаты польского сейма приняли соответствующий закон. Нововведению предшествовали многомесячные обсуждения.

С 1 марта 2018 года торговым центрам и супермаркетам запретили работать только в первое и последнее воскресенье месяца.

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Клiч Радзiмы
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
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Заря над Неманам
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