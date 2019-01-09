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Близким родственникам запретят работать вместе в госорганизациях
10.01.2019 19:09 — Разное | Аргументы и факты
Речь идет об организациях, в уставном фонде которых 50% и более долей (акций) находятся в собственности государства.
«Планируется установить запрет на совместную работу близких родственников или свойственников в организациях, в уставном фонде которых 50% и более долей (акций) находятся в собственности государства, его административно-территориальных единиц. Предлагается распространить последствия неуведомления о конфликте интересов не только на государственных служащих, но и на всех государственных должностных лиц», - сообщает
Также планируется уточнить порядок декларирования.
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