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Близким родственникам запретят работать вместе в госорганизациях

10.01.2019 19:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Близким родственникам запретят работать вместе в госорганизациях
Фото из открытых источников

Речь идет об организациях, в уставном фонде которых 50% и более долей (акций) находятся в собственности государства. 

«Планируется установить запрет на совместную работу близких родственников или свойственников в организациях, в уставном фонде которых 50% и более долей (акций) находятся в собственности государства, его административно-территориальных единиц. Предлагается распространить последствия неуведомления о конфликте интересов не только на государственных служащих, но и на всех государственных должностных лиц», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на директора Национального центра законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) Вадима ИПАТОВА.  

Также планируется уточнить порядок декларирования. 

Близким родственникам запретят работать вместе в госорганизациях
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Герой працы
Газета Авангард
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Ивьевский край
Полымя
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Заря над Неманам
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