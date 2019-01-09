Близким родственникам запретят работать вместе в госорганизациях

Речь идет об организациях, в уставном фонде которых 50% и более долей (акций) находятся в собственности государства.

«Планируется установить запрет на совместную работу близких родственников или свойственников в организациях, в уставном фонде которых 50% и более долей (акций) находятся в собственности государства, его административно-территориальных единиц. Предлагается распространить последствия неуведомления о конфликте интересов не только на государственных служащих, но и на всех государственных должностных лиц», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на директора Национального центра законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) Вадима ИПАТОВА.

Также планируется уточнить порядок декларирования.

В отношении мэра Жодино возбуждено уголовное дело по подозрению в коррупции Подробнее