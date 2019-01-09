ОффТОП: три часа лизал дверной звонок, пока его снимала камера (ВИДЕО)

Пользователи сети гадают, что заставило американца три часа подряд лизать дверной звонок.

Инцидент произошел в городе Салинас (штат Калифорния) в минувшую субботу, 5 января. Хозяйки квартиры Сильвии Дангэн не было дома, когда незваный гость пришел к ее квартире и… начал лизать звонок.

Мужчина занимался этим на протяжении трех часов – с двух ночи до пяти утра. Все это время незнакомца снимала камера, а из квартиры за ним наблюдали дети Дангэн.

Полиция смогла найти «лизуна» после того, как женщина опубликовала видео в интернете. Им оказался 33-летний Роберто Арройо. Полиция обвинила его в бродяжничестве.