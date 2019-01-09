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По данным милиции, эти люди длительное время занимались организацией и проведением "договорных" игр(по данным газеты, в футболе и волейболе). Незаконный доход они получали с букмекерских контор стран Западной Европы и Азии.Уголовные дела заведены по статьям. Под стражей находятся трое подозреваемых. Пресс-служба Следственного комитета информирует в, что эта бывшие профессиональные спортсмены.МВД устанавливает личности всех участников преступных схем и предлагает им самимобращаться к правоохранителям.В предыдущий раз о раскрытии преступной схемы "договорных" матчей Министерство внутренних дел Беларуси заявило в июле 2016 года. В октябре 2017-го были осуждены 15 человек. Они получили либо ограничение свободы, либо штрафы. В прошлом году Белорусская федерация футбола пожизненно дисквалифицировала этих людей.