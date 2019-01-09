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В Беларуси прошли задержания организаторов "договорных матчей"
Фото: БЕЛТА
По данным милиции, эти люди длительное время занимались организацией и проведением "договорных" игр "в различных игровых командных видах спорта" (по данным газеты
Уголовные дела заведены по статьям "мошенничество" и "подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов". Под стражей находятся трое подозреваемых. Пресс-служба Следственного комитета информирует в
МВД устанавливает личности всех участников преступных схем и предлагает им самим "добровольно и инициативно" обращаться к правоохранителям.
В предыдущий раз о раскрытии преступной схемы "договорных" матчей Министерство внутренних дел Беларуси заявило в июле 2016 года. В октябре 2017-го были осуждены 15 человек. Они получили либо ограничение свободы, либо штрафы. В прошлом году Белорусская федерация футбола пожизненно дисквалифицировала этих людей.
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По данным милиции, эти люди длительное время занимались организацией и проведением "договорных" игр.
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