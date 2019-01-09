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В Беларуси прошли задержания организаторов "договорных матчей"

10.01.2019 17:56 — Разное | UDF  
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Фото: БЕЛТА
Как информирует пресс-служба МВД, 5 января сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержали в Могилеве и Минске участников международной преступной группы.

По данным милиции, эти люди длительное время занимались организацией и проведением "договорных" игр "в различных игровых командных видах спорта" (по данным газеты "Прессбол", в футболе и волейболе). Незаконный доход они получали с букмекерских контор стран Западной Европы и Азии.

Уголовные дела заведены по статьям "мошенничество" и "подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов". Под стражей находятся трое подозреваемых. Пресс-служба Следственного комитета информирует в Telegram, что эта бывшие профессиональные спортсмены.

МВД устанавливает личности всех участников преступных схем и предлагает им самим "добровольно и инициативно" обращаться к правоохранителям.

В предыдущий раз о раскрытии преступной схемы "договорных" матчей Министерство внутренних дел Беларуси заявило в июле 2016 года. В октябре 2017-го были осуждены 15 человек. Они получили либо ограничение свободы, либо штрафы. В прошлом году Белорусская федерация футбола пожизненно дисквалифицировала этих людей.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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По данным милиции, эти люди длительное время занимались организацией и проведением "договорных" игр.
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
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Полымя
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Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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