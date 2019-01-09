Врачи раскритиковали модернизацию от Минздрава: будут лечить симптомы, а не болезнь

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Поменяв стены регистратуры на прозрачные, отношения врач-пациент не улучшить

Наведут «жесточайший порядок», чтобы создать красивую картинку к выборам

Первая реакция сотрудницы Минздрава: «Текст ни о чем. Вам стало скучно»

На сайте экспертного сообщества Наше мнение медики высказались о модернизации первичного звена здравоохранения, запланированной Минздравом на этот год.Врачи напомнили о том, что Министерство собирается улучшить доступность и качество работы в первичном звене за счет увеличения времени приема пациентов, рационального перераспределения потоков посещений, повышения престижа первичной помощи путём расширения функций и компетенций ее специалистов и изменения образа поликлиник с внедрением прозрачных регистратур и колл-центров.Авторы публикации отмечают актуальность начинания, поскольку именно работой амбулаторного звена более всего недовольны граждане Беларуси.С другой стороны, рассуждают врачи, смогут ли увеличение продолжительности приёма на 5 минут, прозрачные регистратуры и колл-центры успешно решить застарелые проблемы?Авторы ссылаются на мировой опыт и подчеркивают, что модернизация первичной медицинской помощи требует комплексного подхода, включающего в себя глубокие изменения механизмов финансирования, подготовки кадров и организации оказания этой помощи.Выбрать такую рискованную тактику, по мнению врачей, министра заставили, как минимум, две причины: фактор времени и фактор системы.уверены: замена стен регистратуры с обычных на прозрачные и оптимизация записи на прием переключением телефонных звонков вряд ли способны радикально улучшить взаимоотношения пациентов и медицинских работников.объясняют авторы.Увеличение времени приема врачи называют хорошей идеей, однако сомневаются, что эта мера повлияет на сокращение очередей в поликлиниках. Причина – дефицит медицинских работников, который предлагается восполнять увеличением набора студентов в вузы («Хотя о безуспешности этих попыток не говорил и не писал только ленивый»).говорится в публикации.После реализации мер, предложенных министром здравоохранения, пациент окажется один на один с недостаточно обученным, немотивированным и уставшим от чрезмерной административной нагрузки врачом, считают Витушко и Шинода.– задают вопросы авторы публикации.Врачи констатируют, что решать проблемы здравоохранения предлагается старыми методами в виде наведения «жесточайшего порядка», то есть административным ресурсом выжать из медицины все что можно, чтобы в очередной раз создать красивую картинку в канун выборов.пишут Витушко и Шинода.Сложившуюся ситуацию они сравнивают с бесславной кампанией модернизации деревообрабатывающей отрасли Беларуси, когда вместо структурных реформ и внедрения рыночных механизмов хозяйствования, изменения свелись к усилению административного контроля, «жесточайшей дисциплине» и банальному ремонту помещений под видом прорывных технологий.– заключают эксперты.После того, как детский реаниматолог, кандидат медицинских наук Андрей Витушко опубликовал в Фейсбуке ссылку на публикацию, откликнулась сотрудница Минздрава– написала она.Андрей Витушко поблагодарил ее за оценку работы: