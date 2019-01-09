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Врачи раскритиковали модернизацию от Минздрава: будут лечить симптомы, а не болезнь

10.01.2019 17:40 — Разное | UDF  
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Фото: vl.aif.ru
Врачи Андрей Витушко и Михаил Шинода сравнили изменения в системе с деревообработкой 2.0.

На сайте экспертного сообщества Наше мнение медики высказались о модернизации первичного звена здравоохранения, запланированной Минздравом на этот год.

Врачи напомнили о том, что Министерство собирается улучшить доступность и качество работы в первичном звене за счет увеличения времени приема пациентов, рационального перераспределения потоков посещений, повышения престижа первичной помощи путём расширения функций и компетенций ее специалистов и изменения образа поликлиник с внедрением прозрачных регистратур и колл-центров.

Авторы публикации отмечают актуальность начинания, поскольку именно работой амбулаторного звена более всего недовольны граждане Беларуси.


Поменяв стены регистратуры на прозрачные, отношения врач-пациент не улучшить

С другой стороны, рассуждают врачи, смогут ли увеличение продолжительности приёма на 5 минут, прозрачные регистратуры и колл-центры успешно решить застарелые проблемы?

Авторы ссылаются на мировой опыт и подчеркивают, что модернизация первичной медицинской помощи требует комплексного подхода, включающего в себя глубокие изменения механизмов финансирования, подготовки кадров и организации оказания этой помощи.

«Озвученные же меры явно не соответствуют масштабу необходимых изменений. Их изолированное применение окажет воздействие лишь на последствия, а не на причины проблем, будет иметь поверхностный характер и косметические результаты.

Используя медицинскую терминологию, выбрано быстрое лечение симптомов, а не самой болезни. Вместе с тем, медики как никто иной знают, насколько опасен такой подход и к чему он может привести. Пациент получает лишь небольшое временное облегчение, а основная болезнь прогрессирует и может привести к серьезным осложнениям».

Выбрать такую рискованную тактику, по мнению врачей, министра заставили, как минимум, две причины: фактор времени и фактор системы.

Андрей Витушко и Михаил Шинода уверены: замена стен регистратуры с обычных на прозрачные и оптимизация записи на прием переключением телефонных звонков вряд ли способны радикально улучшить взаимоотношения пациентов и медицинских работников.

«Ведь уже сейчас во многих поликлиниках имеются информационные системы и заказ талонов по интернету, что, однако, не приводит к значимому уменьшению очередей, несмотря на большие надежды, которые возлагались на эти мероприятия», – объясняют авторы.

Увеличение времени приема врачи называют хорошей идеей, однако сомневаются, что эта мера повлияет на сокращение очередей в поликлиниках. Причина – дефицит медицинских работников, который предлагается восполнять увеличением набора студентов в вузы («Хотя о безуспешности этих попыток не говорил и не писал только ленивый»).


Наведут «жесточайший порядок», чтобы создать красивую картинку к выборам

«Эксперты в сфере здравоохранения уже много лет говорят, что основные проблемы нашей медицины происходят от низкой мотивации медиков в отношении результатов своего труда, бессмысленных бюрократических нагрузок, ориентации всей системы на валовые показатели и тотальный контроль исполнения стандартов вместо фокуса на результатах деятельности и удовлетворении потребностей пациентов», – говорится в публикации.

После реализации мер, предложенных министром здравоохранения, пациент окажется один на один с недостаточно обученным, немотивированным и уставшим от чрезмерной административной нагрузки врачом, считают Витушко и Шинода.

«Стоит ли ожидать повышения качества обслуживания в этом случае? Вряд ли. Почему же не говорится об устранении глубинных причин проблемной ситуации?» – задают вопросы авторы публикации.

Врачи констатируют, что решать проблемы здравоохранения предлагается старыми методами в виде наведения «жесточайшего порядка», то есть административным ресурсом выжать из медицины все что можно, чтобы в очередной раз создать красивую картинку в канун выборов.

«Впрочем, у министра, похоже, горизонт планирования еще ниже: благополучно пережить совещание у президента по вопросам здравоохранения в начале 2019 года», – пишут Витушко и Шинода.

Сложившуюся ситуацию они сравнивают с бесславной кампанией модернизации деревообрабатывающей отрасли Беларуси, когда вместо структурных реформ и внедрения рыночных механизмов хозяйствования, изменения свелись к усилению административного контроля, «жесточайшей дисциплине» и банальному ремонту помещений под видом прорывных технологий.

«Отличие ситуации в деревообработке от «модернизации» в здравоохранении состоит в том, что если деревообрабатывающие заводы работают с бревнами, фанерой и опилками, то медицинские организации работают с людьми, и от качества управления этой системой зависят их жизни и здоровье», – заключают эксперты.


Первая реакция сотрудницы Минздрава: «Текст ни о чем. Вам стало скучно»

После того, как детский реаниматолог, кандидат медицинских наук Андрей Витушко опубликовал в Фейсбуке ссылку на публикацию, откликнулась сотрудница Минздрава Юлия Ванина.

«Андрей, а какое отношение вы имеете к первичному звену или, хотя бы, к специальности «руководитель здравоохранения»? – написала она. – Текст ни о чем. Вот реально – так пишут о любой отрасли те, кто никакого отношения не имеет к ответственности за нее. Вам стало скучно – единственный вывод, который напрашивается после прочтения. Приходите работать в поликлинику, исполком, да просто завотделением, и у вас сразу значительно поменяется отношение к действительности. А ещё давайте вас пригласят (для начала) подежурить на приемах граждан и поработать в составе ЛКС».

Андрей Витушко поблагодарил ее за оценку работы: «Шкада толькі што па сутнасці вы не выказаліся, а пачалі ў духу настаўнікаў пачатковай школы савецкага перыяду высвятляць «Кто ты такой?» а таксама «Тебе что – заняться больше нечем?». Я працую ў шпіталі – праўда. Але працую ў сістэме ўжо 20 год, карыстаюся ёй і маю шырокі фідбэк ад калег з першаснага звяна. Таксама я маю мозг, і мне не ўсё роўна (яшчэ пакуль), што робіцца ў сістэме, дзе я працую.

Вы яшчэ святару скажыце, што ён не мае права даваць парады па сямейным жыцці, бо ў яго сям'і ніколі не было :). У паліклініку на працу не прыйду (не тая спецыяльнасць). На прыёме грамадзянаў і ЛКС мне таксама няма чаго рабіць – я не ўпаўнаважаны прымаць там рашэнні.

А пра загадчыка аддзялення. За апошнія 10 год у горадзе адкрыліся 3 аддзяленні рэанімацыі нованароджаных, і я не разу не бачыў магчымасці паўдзельнічаць у конкурсе за гэтыя пасады.

Як гэта робіцца? Некаторыя калегі кажуць, што асобы, прымаючыя рашэнні, ведалі пра маю кандыдатуру, але прапановаў мне не паступала. Папярэджваючы магчымыя інсінуацыі, скажу, што я не ў крыўдзе, і на гэтыя месцы зараз не прэтэндую – яны занятыя сапраўды дастойнымі калегамі. А пра шпіталь я магу напісаць вам яшчэ больш, але карані праблемаў там такія ж самыя. Шкада толькі, што вы іх не бачыце».

 
 
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Врачи Андрей Витушко и Михаил Шинода сравнили изменения в системе с деревообработкой 2.0.
 
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