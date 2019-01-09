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Лукашенко поручил компенсировать потери от налогового маневра в нефтяной сфере
10.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу компенсировать потери бюджета из-за
«Хочу предупредить: о таких решениях, как перекладывание этих проблем на плечи наших людей, белорусов, даже не думайте. Население не должно почувствовать никакого дополнительного бремени», – сказал Лукашенко.
«По крайней мере, в этом и в будущем году для этого вообще нет никаких проблем, даже если бы мы ничего не компенсировали. Для страны заработать 400 миллионов долларов – это по максимуму, может и меньше будет, это вообще не проблема», – продолжил он.
Александр Лукашенко напомнил, что в этом году планируется закончить модернизацию двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов. После этого Беларусь сможет покупать нефть не только у России.
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При этом глава государства предупредил, что это не должно отразиться на социальной сфере.
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