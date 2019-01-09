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Трамп заявил о серьезном кризисе в сфере безопасности на границе США и Мексики
Американский президент Дональд Трамп в четверг вновь заявил, что США срочно нуждаются в стене или другом заграждении на американо-мексиканской границе из-за серьезных проблем с безопасностью.
"На границе США и Мексики наблюдается очень серьезный кризис", - сказал Д.Трамп журналистам перед тем, как отправиться в Техас.
По словам американского лидера, он может объявить чрезвычайное положение в связи с разногласиями с демократами по этому вопросу.
"Если у нас не будет стены или сильного и эффективного барьера, то мы будем сталкиваться с нелегальной транспортировкой людей и наркотрафиком", - подчеркнул он.
"Я, в отличие от демократов, думаю о преступности и о преступных группировках, которые пересекают границу", - считает Д.Трамп.
Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий между Д.Трампом и конгрессом по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.
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Американский президент Дональд Трамп в четверг вновь заявил, что США срочно нуждаются в стене или другом заграждении на американо-мексиканской границе из-за...
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