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Трамп заявил о серьезном кризисе в сфере безопасности на границе США и Мексики

10.01.2019 18:35 — Разное | Интерфакс  
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Американский президент Дональд Трамп в четверг вновь заявил, что США срочно нуждаются в стене или другом заграждении на американо-мексиканской границе из-за серьезных проблем с безопасностью.

"На границе США и Мексики наблюдается очень серьезный кризис", - сказал Д.Трамп журналистам перед тем, как отправиться в Техас.

По словам американского лидера, он может объявить чрезвычайное положение в связи с разногласиями с демократами по этому вопросу.

"Если у нас не будет стены или сильного и эффективного барьера, то мы будем сталкиваться с нелегальной транспортировкой людей и наркотрафиком", - подчеркнул он.

"Я, в отличие от демократов, думаю о преступности и о преступных группировках, которые пересекают границу", - считает Д.Трамп.

Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий между Д.Трампом и конгрессом по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

 
 
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Американский президент Дональд Трамп в четверг вновь заявил, что США срочно нуждаются в стене или другом заграждении на американо-мексиканской границе из-за...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
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Светлы шлях
Единство
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