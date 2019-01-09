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Государство выйдет из состава акционеров Приорбанка, госдолю выкупит ЕБРР

10.01.2019 19:40 — Разное | Партизан  
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует до конца первого квартала 2019 года выкупить миноритарную госдолю в Приорбанке (87,74% акций принадлежит Raiffeisen CIS Region Holding GmbH), сообщил журналистам в четверг в Минске глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский.

"Вскоре состоится заседание совета директоров ЕБРР, на нем ожидается одобрение сделки по покупке госдоли в Приорбанке. Мы рассчитываем завершить сделку в первом квартале", - сказал А.Пивоварский.

По данным на сайте ОАО "Приорбанк", Госкомитету по имуществу Беларуси принадлежит 4,61% акций банка, государственному ОАО "МАЗ" – 1,28%.

По словам А.Пивоварского, предварительные договоренности с правительством Беларуси о сделке уже проведены. ЕБРР провел due diligence Приорбанка, пишет Интерфакс.

Глава представительства уверен, что позиции сторон по цене сделки также будут сближены "Независимая оценка стоимости Приорбанка была проведена, с правительством у нас нет большой разницы с правительством", - сказал он. 

Банкир пояснил, что ЕБРР покупает госдолю с целью ее дальнейшей продажи мажоритарному акционеру. "Мажоритарному акционеру (Raiffeisen – ИФ) нелегко напрямую выкупить эту долю. В Еврозоне были ужесточены требования к банкам по инвестированию за ее пределы. Они приветствуют, что ЕБРР выкупит госдолю. А для нас это портфельная инвестиция, с течением времени  Raiffeisen эту долю выкупит", - сказал он.


По его мнению, планируемая сделка по покупке госдоли в Приорбанке "для нас хороший тест на проведение переговоров с госорганами по приватизации Белинвестбанка".

Он подтвердил, что сделку по вхождению ЕБРР в капитал Белинвестбанка планируется завершить в первом полугодии 2019 года. "Цена Белинвестбанка будет рыночной, ЕБРР готов купить долю по справедливой стоимости", - сказал А.Пивоварский.

Как сообщалось, ЕБРР входил в состав акционеров Приорбанка с 1998 по 2008 год. Долю ЕБРР поэтапно выкупал Raiffeisen.

Ранее также сообщалось, что в середине 2018 года ЕБРР заключил с правительством Беларуси меморандум о приватизации государственного Белинвестбанка. 


 
Теги: Минск
 
 
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует до конца первого квартала 2019 года выкупить миноритарную госдолю в Приорбанке (87,74% акций принадлежит...
 
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Газета Авангард
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