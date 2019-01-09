Государство выйдет из состава акционеров Приорбанка, госдолю выкупит ЕБРР

"Вскоре состоится заседание совета директоров ЕБРР, на нем ожидается одобрение сделки по покупке госдоли в Приорбанке. Мы рассчитываем завершить сделку в первом квартале", - сказал А.Пивоварский.





По данным на сайте ОАО "Приорбанк", Госкомитету по имуществу Беларуси принадлежит 4,61% акций банка, государственному ОАО "МАЗ" – 1,28%.





пишет Интерфакс. По словам А.Пивоварского, предварительные договоренности с правительством Беларуси о сделке уже проведены. ЕБРР провел due diligence Приорбанка,Интерфакс.





Глава представительства уверен, что позиции сторон по цене сделки также будут сближены "Независимая оценка стоимости Приорбанка была проведена, с правительством у нас нет большой разницы с правительством", - сказал он.





Банкир пояснил, что ЕБРР покупает госдолю с целью ее дальнейшей продажи мажоритарному акционеру. "Мажоритарному акционеру (Raiffeisen – ИФ) нелегко напрямую выкупить эту долю. В Еврозоне были ужесточены требования к банкам по инвестированию за ее пределы. Они приветствуют, что ЕБРР выкупит госдолю. А для нас это портфельная инвестиция, с течением времени Raiffeisen эту долю выкупит", - сказал он.









По его мнению, планируемая сделка по покупке госдоли в Приорбанке "для нас хороший тест на проведение переговоров с госорганами по приватизации Белинвестбанка".





Он подтвердил, что сделку по вхождению ЕБРР в капитал Белинвестбанка планируется завершить в первом полугодии 2019 года. "Цена Белинвестбанка будет рыночной, ЕБРР готов купить долю по справедливой стоимости", - сказал А.Пивоварский.





Как сообщалось, ЕБРР входил в состав акционеров Приорбанка с 1998 по 2008 год. Долю ЕБРР поэтапно выкупал Raiffeisen.





Ранее также сообщалось, что в середине 2018 года ЕБРР заключил с правительством Беларуси меморандум о приватизации государственного Белинвестбанка.



