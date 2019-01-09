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Так кто же возглавит минское "Динамо"?

10.01.2019 19:34 — Разное | Партизан  
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Бывший тренер пермского "Амкара" Андрей Каряка прокомментировал информацию о том, что он может возглавить минское «Динамо".


Андрей Каряка

"Пока комментировать, что я могу возглавить минское "Динамо", преждевременно. В ближайшее время может появиться больше информации. А так желание поработать главным тренером есть", — сказал Каряка в беседе с корреспондентом Sport24.ru. 


 
 
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Бывший тренер пермского "Амкара" Андрей Каряка прокомментировал информацию о том, что он может возглавить минское «Динамо".
 
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Газета Авангард
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Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
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