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Подробности: в суде над топ-чиновником рассказали о системе «откатов» в сфере здравоохранения

10.01.2019 19:12 — Разное | Партизан  
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Суд над Стрижаком – часть большого дела о коррупции при закупках медицинского оборудования и лекарств. В СМИ его называют «делом медицинских функционеров» или «делом медиков».

Подробности: в суде над топ-чиновником рассказали о системе «откатов» в сфере здравоохранения
Андрей Стрижак на скамье подсудимых. Фото – belsat.eu
В Центральном суде Минска 10 января началось рассмотрение дела бывшего начальника главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака. 
Стрижаку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса (получение взятки неоднократно в крупном размере). Согласно обвинению, топ-чиновник брал взятки в течение четырех лет – с 2014 по 2018. Прокурор Максим Чуприс озвучил ряд коррупционных эпизодов, общая сумма взяток в рамках которых достигала более $ 37 тыс. Сам Стрижак пока что отказался озвучивать свое отношение к обвинению.

Как выглядело взяточничество

Сегодня в суде в качестве свидетеля дал показания Владимир Ладутько – директор и основатель компании «Геол-М», которая занимается продажей медицинской техники. Его фирма в 2014-2015 гг. дважды участвовала и побеждала в аукционах на покупку медицинского оборудования, проводимых главным управлением здравоохранения Гродненщины.

Как утверждал на суде Ладутько, оба аукциона были конкурентными, и «Геол-М» победил, потому что они предложили самые низкие цены за свои услуги. Бизнесмен утверждает, что не обсуждал со Стрижаком какую-то помощь в ходе этих аукционов, тем более, что чиновник на их результаты повлиять никак не мог. Стрижак был ответственен непосредственно за выделение бюджетных денег, которые перечислялись на счет УП «Белмедсервис» (именно с этим государственным предприятием-монополистом заключали контракт поставщики), а «Белмедсервис» уже платил за медицинское оборудование «Геол-М».

Первый контракт был заключен в 2014 году на сумму 2 млн. 760 тыс неденоминированных белорусских рублей и успешно выполнен. Однако после Ладутько решил в качестве «благодарности» передать Стрижаку деньги. Как утверждает бизнесмен, это была его личная инициатива, сам чиновник не вымогал у него деньги и даже не намекал на это.

«Такого ранга руководителя иметь в друзьях всегда дорогого стоит», – пояснил в суде Ладутько.

По его словам, Стрижак распоряжался бюджетными средствами и имел доступ к важной информации в системе здравоохранения, поэтому бизнесмен рассматривал подобную взятку в качестве своеобразной инвестиции в будущее. Сумму для взятки он самостоятельно определил в размере $ 10 тыс. Взял деньги из собственных средств – по словам бизнесмена, в год он зарабатывает около $ 80-100 тыс.
Примерно через 1-1,5 месяца после выполнения первого контракта, в сентябре-октябре 2014 года, Ладутько позвонил Стрижаку и предложил ему встретиться, когда тот будет в Минске. Конкретная цель встречи не озвучивалась. Чиновник согласился. В скором времени он позвонил бизнесмену и назначил встречу возле ТЦ «Европа». Встретились они на автостоянке возле торгового центра. Встреча продолжалась около 10 минут, разговор, как говорит Ладутько, был ни о чем – никаких просьб или предложений не озвучивалось.

Взятку бизнесмен положил в конверт («обычная практика», пояснил он), который во время разговора передал чиновнику. Стрижак не спросил, что это и зачем, а просто положил конверт во внутренний карман пальто и ушел.

«Мы плавно двигались ко входу в торговый центр, там я передал конверт – без вопросов, без объяснений. Все все понимали», – отметил Ладутько на суде.

Вскоре состоялся новый аукцион и новый контракт, который был заключен «Белмедсервисом» с «Геол-М». На аукцион, подчеркивает Ладутько, Стрижак никак не мог повлиять, и никаких отношений у них не было в это время. Но уже после заключения контракта случилась большая задержка по оплате (около 6 месяцев), так как в бюджете не было денег. А поскольку в то время как раз произошла сильная девальвация белорусского рубля, то «Геол-М» нес большие потери от этой задержки.

«Я сразу набрал Стрижака, – говорит Ладутько, – рассказал о просрочке, о проблемах. Но он не мог ничего сделать: бюджет дал сбой, денег не было».

Однако, когда в бюджете все же появились деньги, то компания «Геол-М» оказалась наверху списка компаний, которым должны были выплатить долги. Когда ситуация успешно решилась, то Ладутько снова захотел «отблагодарить» Стрижака «на перспективу». Дача взятки выглядела в точности так же, как и в прошлый раз: опять $ 10 тыс. В конверте, снова встреча возле ТЦ «Европа», и снова «все всё понимали».

В июне 2018 года Ладутько задержал КГБ по обвинению в даче взяток чиновникам. Стрижак там не фигурировал. Однако после задержания Ладутько написал явку с повинной, где рассказал и об отношениях с гродненским чиновникам. В результате 19 июня Стрижака арестовали.

Особенности белорусской коррупции

Важно подчеркнуть одну деталь: в обвинительном акте ничего не говорится о том, что Стрижак заключал невыгодные контракты (то есть завышал цены оборудования) или вымогал деньги у бизнесменов. Похоже, что «откаты» считались чем-то обязательным в системе здравоохранения и не всегда были обусловлены конкретными услугами.

Согласно обвинению, в 2012-2013 году Стрижак выделял финансирование на сотни тысяч евро на закупки медицинской техники в немецкой компании «Тангенс» и контролировал выполнение этого контракта. После поставок оборудования руководство «Тангенса» передало чиновнику £ 5 тыс.

В 2017-2018 гг. Стрижак всего получил от руководства компании «Медисфера» $ 9.700. Передача денег происходила в четыре этапа в разных местах – в служебном кабинете Стрижака, в офисе «Медисферы», около Гродненского облисполкома и даже на фестивале в Гродно. В свою очередь «Медисфера» получала контракты на обслуживание и ремонт медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения Гродненщины.

Еще одну тысячу долларов Стрижак получил от немецкой фирмы, одну – от руководителя компании «Белреамед».

Суд над Андреем Стрижаком – часть большого дела о коррупции при закупках медицинского оборудования и лекарств. В СМИ его называют «делом медицинских функционеров» или «делом медиков». В рамках дела весной-летом 2018 года были задержаны более 60 человек (в том числе 37 чиновников). По КГБ, взятки доходили до $ 350 тыс. за один раз. Незаконно полученные деньги переводились на счета фирм в Гонконге, Литве, Латвии, России и ЮАР. Из-за коррупции стоимость и лекарств, и оборудования завышалась на 10-60%, в отдельных случаях – на 100%.
Кроме Стрижака, среди арестованных – заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий, директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий, директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак и начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов. Во время обыска в гараже Шарака в тайнике было обнаружено более $ 620 тыс. в эквиваленте, у Белецкого – около $ 500 тыс.
ИИ/ТП, belsat.eu


 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Суд над Стрижаком – часть большого дела о коррупции при закупках медицинского оборудования и лекарств. В СМИ его называют «делом медицинских функционеров» или...
 
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