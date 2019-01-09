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Николас Мадуро вступает во второй раз в должность президента Венесуэлы

10.01.2019 19:57 — Разное | Интерфакс  
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро вступает в четверг в должность на второй шестилетний срок.

По сообщению латиноамериканского телеканала НТН24, церемония присяги проходит в здании Верховного суда, а не в парламенте, большинство депутатов которого находятся в оппозиции к главе государства.

На церемонию прибыли президенты Сальвадора Сальвадор Санчес Серен, Никарагуа Даниэль Ортега, Боливии Эво Моралес Айма, Южной Осетии Анатолий Бибилов, глава государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель. Также на церемонию прибыли представители России, Китая и Турции.

США, страны ЕС, а также группа Лимы, объединяющая 14 латиноамериканских государств, приняли решение не направлять на инаугурацию представителей. Исключением стала Мексика.

Другая влиятельная международная латиноамериканская структура - Организация американских государств - назначала на четверг чрезвычайную сессию, на которой будет рассмотрена ситуация в Венесуэле.

 
 
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро вступает в четверг в должность на второй шестилетний срок. По сообщению латиноамериканского телеканала НТН24, церемония...
 
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Герой працы
Газета Авангард
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Ивьевский край
Полымя
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Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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