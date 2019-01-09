С целью предупреждения пожаров и гибели людей на них спасатели Ивацевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проводят совместные рейды с работниками социально-педагогического центра по обследованию противопожарного состояния домовладений семей, в которых дети находятся в социально-опасном положении или признаны нуждающимися в государственной защите.

При проведении данной работы особое внимание уделяется семьям, где родители ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют спиртными напитками и являются безработными, освобожденные из мест лишения свободы.

В ходе адресного посещения домовладений граждан обследовалось состояние печного отопления, электропроводки, а также работоспособность автономных пожарных извещателей. Всем домовладельцам напоминали о недопустимости курения в постели, оставления малолетних детей без присмотра, действиях в случае возникновения пожара с вручением наглядно-изобразительной продукции.

Владислава Пархомик, старший инспектор ГПиВО Ивацевичского РОЧС.