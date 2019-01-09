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С целью предупреждения пожаров...

10.01.2019 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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С целью предупреждения пожаров...

 С целью предупреждения пожаров и гибели людей на них спасатели Ивацевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проводят совместные рейды с работниками социально-педагогического центра по обследованию противопожарного состояния домовладений семей, в которых дети находятся в социально-опасном положении или признаны нуждающимися в государственной защите.

При проведении данной работы особое внимание уделяется семьям, где родители ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют спиртными напитками и являются безработными, освобожденные из мест лишения свободы.

В ходе адресного посещения домовладений граждан обследовалось состояние печного отопления, электропроводки, а также работоспособность автономных пожарных извещателей. Всем домовладельцам напоминали о недопустимости курения в постели, оставления малолетних детей без присмотра, действиях в случае возникновения пожара с вручением наглядно-изобразительной продукции.

Владислава Пархомик, старший инспектор ГПиВО Ивацевичского РОЧС.

 

 

 

 
 
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 Сотрудники  Ивацевичского РОЧС  проводят совместные рейды.
 
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Клiч Радзiмы
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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