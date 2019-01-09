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Не скучала на пенсии: в Добрушском районе задержали пенсионерку, которая обворовывала дачи, отжимая двери и сбивая замки
Новости Беларуси. Седина в голову. В Гомельской области задержали бабушку-рецидивистку. Женщина не скучала на пенсии, а коротала время обворовывая местные деревни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На дело шла отчаянно, отжимая двери и сбивая замки. Задержали вора морозной ночью, как говорится, с поличным. На украденном велосипеде она везла сумку с массой чужого добра из дачных домиков.
Два тридцать ночи, на улице минус десять и сильнейший снегопад. На трассе – одинокий велосипедист. Милиционеры принимают решение остановиться и узнать не нужна ли помощь.
Этому велосипедисту помощь от милиции уж точно была не нужна. Но в итоге его все-таки подвезли и устроили теплый прием.
Олег Гончаров, оперативный уполномоченный Добрушского РОВД:
Александр Добриян:
В ту ночь бабушка вскрыла два дома, баню и хоз постройки. Помешать ей было не кому: ни одной живой души. Александр Усевич и Виктор Дудко из соседнего кооператива считают, что они залог безопасности своих дач. Зимуют и охраняют: на улицах постоянно свежие следы – сюда воры не пойдут. Но так было не всегда.
Александр Усевич, дачник:
Александру Усевичу с ворами повезло. Если бы до его усадьбы добралась пенсионерка из Добруша, то так легко он бы не отделался. Добычей рецидивистки в этот раз стали приставки для телевизоров, строительный инструмент, утюг, дубовый веник, шампунь, крем после бритья и даже велосипед, на котором всё это перевозилось, был украден в одном из сараев. За такой «щедрый вечер» пенсионерке грозит до четырёх лет лишения свободы.
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Не скучала на пенсии: в Добрушском районе задержали пенсионерку, которая обворовывала дачи, отжимая двери и сбивая замки
Новости Беларуси. Седина в голову. В Гомельской области задержали бабушку-рецидивистку. Женщина не скучала на пенсии, а коротала время обворовывая местные деревни,...
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