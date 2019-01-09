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Не скучала на пенсии: в Добрушском районе задержали пенсионерку, которая обворовывала дачи, отжимая двери и сбивая замки

10.01.2019 19:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Седина в голову. В Гомельской области задержали бабушку-рецидивистку. Женщина не скучала на пенсии, а коротала время обворовывая местные деревни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На дело шла отчаянно, отжимая двери и сбивая замки. Задержали вора морозной ночью, как говорится, с поличным. На украденном велосипеде она везла сумку с массой чужого добра из дачных домиков.

Не скучала на пенсии: в Добрушском районе задержали пенсионерку, которая обворовывала дачи, отжимая двери и сбивая замки
Александр Добриян, СТВ:

Два тридцать ночи, на улице минус десять и сильнейший снегопад. На трассе – одинокий велосипедист. Милиционеры принимают решение остановиться и узнать не нужна ли помощь.

Не скучала на пенсии: в Добрушском районе задержали пенсионерку, которая обворовывала дачи, отжимая двери и сбивая замки

Этому велосипедисту помощь от милиции уж точно была не нужна. Но в итоге его все-таки подвезли и устроили теплый прием.

Не скучала на пенсии: в Добрушском районе задержали пенсионерку, которая обворовывала дачи, отжимая двери и сбивая замки

Не скучала на пенсии: в Добрушском районе задержали пенсионерку, которая обворовывала дачи, отжимая двери и сбивая замки

Олег Гончаров, оперативный уполномоченный Добрушского РОВД:
Подъехали. Это шла женщина. На велосипеде пять сумок. На просьбу представиться она отказала. Знали мы ее уже давно. Поэтому спросили откуда вещи. Отказалась пояснять.  Предложили проследовать в Добрушский РОВД для установления происхождения вещей.

Не скучала на пенсии: в Добрушском районе задержали пенсионерку, которая обворовывала дачи, отжимая двери и сбивая замки
Даже в теплой камере райотдела милиции женщина не созналась в содеянном. Однако, в сумках были явно не колядные угощения.  Милиционерам не составило труда найти место преступления. Следы на снегу привели в ближайший садовый кооператив. 

Не скучала на пенсии: в Добрушском районе задержали пенсионерку, которая обворовывала дачи, отжимая двери и сбивая замки

Александр Добриян:
Бабушка с велосипедом оказалась вором-рецедивистом. Ее  личность хорошо известна правоохранителям. За четверть века на ее счету – 10 судимостей. Все за дачные кражи. На дело женщина шла со знанием тонкостей воровской профессии: вскрывала дачи, отжимая двери и сбивая замки фомкой как заправский медвежатник.

Не скучала на пенсии: в Добрушском районе задержали пенсионерку, которая обворовывала дачи, отжимая двери и сбивая замки

В ту ночь бабушка вскрыла два дома, баню и хоз постройки. Помешать ей было не кому: ни одной живой души. Александр Усевич и Виктор Дудко из соседнего кооператива считают, что они залог безопасности своих дач. Зимуют и охраняют: на улицах постоянно свежие следы – сюда воры не пойдут. Но так было не всегда.

Не скучала на пенсии: в Добрушском районе задержали пенсионерку, которая обворовывала дачи, отжимая двери и сбивая замки

Александр Усевич, дачник:
У меня хату ломали три раза, вот эту, а ничего не унесли. Открыли, залезли через окно. Ну залезли, полазили, а всё на месте.

Не скучала на пенсии: в Добрушском районе задержали пенсионерку, которая обворовывала дачи, отжимая двери и сбивая замки

Александру Усевичу с ворами повезло. Если бы до его усадьбы добралась пенсионерка из Добруша, то так легко он бы не отделался. Добычей рецидивистки в этот раз стали приставки для телевизоров, строительный инструмент, утюг, дубовый веник, шампунь, крем после бритья и даже велосипед, на котором всё это перевозилось, был украден  в одном из сараев. За такой «щедрый вечер» пенсионерке грозит до четырёх лет лишения свободы.

Не скучала на пенсии: в Добрушском районе задержали пенсионерку, которая обворовывала дачи, отжимая двери и сбивая замки
 
 
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Новости Беларуси. Седина в голову. В Гомельской области задержали бабушку-рецидивистку. Женщина не скучала на пенсии, а коротала время обворовывая местные деревни,...
 
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