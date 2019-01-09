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Региональные группы ВКонтакте: Хотят ли белорусы присоединения к России
В конце 2018 года сайт
Самые непатриотичные показатели оказались в Витебске. В местных пабликах более 40% респондентов выступили за присоединение. В Гомеле и Борисове доля сторонников более тесной интеграции также оказалась немалой, но все же большинство там выступило за сохранение независимости.
Абсолютное большинство минчан и брестчан выступили за сохранение самостоятельности Беларуси.
Такие опросы продолжаются и в январе. Буквально 9 января аналогичный вопрос был задан в паблике «Лиозно» — районного центра Витебской области на границе с Россией.
Участие в опросе приняло лишь 190 человек, но 43% высказались за присоединение к России. Сторонников независимости набралось лишь 33%. Еще 24% ответили, что им все равно.
В пабльке «Типичный Слоним» добавили к вариантам один очень радикальный ответ для тех, кто с оружием в руках готов поддерживать присоединение Беларуси к России. Всего таких потенциальных сепаратистов набралось несколько десятков (3%). За независимость Беларуси в слонимском паблике выступило более 63%. Всего проголосовало 730 человек.
Пятьсот человек проголосовали в паблике «Интриги. Лельчицы». Две трети выступили за независимость нашей страны, треть — за присоединение к восточной соседке. Примечательно, что во всех этих опросах вариант присоединения к России назван первым.
В паблике «Типичный Бобруйск» голоса распределились следующим образом: 47% — за независимость, 42% — за присоединение. Еще около 10% неопределившихся.
Паблик «Речица без цензуры» также поместил аналогичный опрос. Почти 49% опрошенных выступили за Беларусь, 28% — хотят в состав России. 23% решили не поддерживать ни один из вариантов.
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