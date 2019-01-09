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Региональные группы ВКонтакте: Хотят ли белорусы присоединения к России

10.01.2019 20:42 — Разное | Партизан  
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В конце 2018 года сайт nn.by обращал внимание на то, что сразу десяток региональных пабликов социальной сети ВКонтакте поместили у себя одинаковые опросы о том, поддерживают ли их читатели вступление Беларуси в состав России.

Региональные группы ВКонтакте: Хотят ли белорусы присоединения к России

Самые непатриотичные показатели оказались в Витебске. В местных пабликах более 40% респондентов выступили за присоединение. В Гомеле и Борисове доля сторонников более тесной интеграции также оказалась немалой, но все же большинство там выступило за сохранение независимости.

Абсолютное большинство минчан и брестчан выступили за сохранение самостоятельности Беларуси.

Такие опросы продолжаются и в январе. Буквально 9 января аналогичный вопрос был задан в паблике «Лиозно» — районного центра Витебской области на границе с Россией.



Участие в опросе приняло лишь 190 человек, но 43% высказались за присоединение к России. Сторонников независимости набралось лишь 33%. Еще 24% ответили, что им все равно.


В пабльке «Типичный Слоним» добавили к вариантам один очень радикальный ответ для тех, кто с оружием в руках готов поддерживать присоединение Беларуси к России. Всего таких потенциальных сепаратистов набралось несколько десятков (3%). За независимость Беларуси в слонимском паблике выступило более 63%. Всего проголосовало 730 человек.

Пятьсот человек проголосовали в паблике «Интриги. Лельчицы». Две трети выступили за независимость нашей страны, треть — за присоединение к восточной соседке. Примечательно, что во всех этих опросах вариант присоединения к России назван первым.


В паблике «Типичный Бобруйск» голоса распределились следующим образом: 47% — за независимость, 42% — за присоединение. Еще около 10% неопределившихся.



Паблик «Речица без цензуры» также поместил аналогичный опрос. Почти 49% опрошенных выступили за Беларусь, 28% — хотят в состав России. 23% решили не поддерживать ни один из вариантов.




 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В конце 2018 года сайт nn.by обращал внимание на то, что сразу десяток региональных пабликов социальной сети ВКонтакте поместили у себя одинаковые опросы о том,...
 
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