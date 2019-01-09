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От больницы до птицефабрики. Какие организации задерживают зарплату и платят меньше «минималки»

10.01.2019 21:11 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси в ноябре выявили 228 предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые нарушили сроки выплаты зарплаты. Выплаты ниже «минималки» допустили 13 организаций и ИП. Об этом сообщили в департаменте госинспекции труда Минтруда. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие организации задерживают зарплаты и недоплачивают работникам.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Отметим, что нарушения в выдаче зарплат выявили в ноябре, но они могли касаться выплат за предыдущие месяцы. На сегодня некоторые из предприятий уже могли выплатить задержанную зарплату. При этом в отдельных организациях могли быть единичные случаи несвоевременной выплаты зарплаты, а также выдача денег ниже «минималки».

Больше всего проблемных организаций по своевременной выплате зарплат в ноябре выявили в Минске и Минской области — 92 и 53 соответственно. В Брестской области — 19, в Витебской — 15, в Гомельской — 4, в Гродненской — 20, в Могилевской — 25.

Среди этих предприятий — Брестский электроламповый завод, Гомельский автобусный завод, ОАО «Птицефабрика Слонимская», Солигорский райагросервис, Смиловичская валяльно-войлочная фабрика, Пуховичское агропромэнерго, Слуцкий Агросервис, Солигорская ЦРБ, ООО «ВП-Онега», Могилевская областная ассоциация производителей плодоовощной продукции, «Бобруйскдревавто».

Кроме того, в Гродненской области в списке организаций, допустивших несвоевременную выплату зарплаты, значатся сразу несколько строительных организаций — специализированный участок «Монтажстрой» ОАО «СМТ № 41», участок механизации и специальных работ ОАО «СМТ № 41», стройучасток «Сморгоньстрой» ОАО «СМТ № 41», ДСУП «Кореличская МПМК-152», ДСУП «Сморгонская МПМК-165».

В Минске в список проблемных по выплате зарплаты организаций попали в том числе КУП «ТЦ «Радзивилловский», сеть парикмахерских «Восход», СЗАО «Отико», страховая компания «Би энд Би иншуренс Ко».

Больше всего организаций, которые платили работникам меньше «минималки», в ноябре выявили в Гомельской области — 6. Зато в Витебской и Могилевской областях таких организаций не было. Среди организаций, плативших меньше «минималки», значатся КУП «ЖЭУ № 5 Заводского района города Минска», Жлобинская птицефабрика, строительная организация в Браславе ПМК-42.

За январь-сентябрь 2018 года в Беларуси было выявлено 1835 случаев нарушения нанимателями сроков выплаты зарплаты. К административной ответственности с применением санкций в виде штрафа привлечено 1369 нанимателей и 1372 должностных лица нанимателей на сумму 491,1 тысячи рублей, отмечают в департаменте госинспекции труда Минтруда.

Кроме этого, выявлено 168 случаев нарушения законодательства о минимальной заработной плате. К административной ответственности с применением санкций в виде штрафа привлечены 133 должностных лица нанимателей на 9 тысяч рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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Слуцк Город
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