Скандал с договорными матчами в теннисе: массовые аресты в Испании

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160 тысяч евро, пистолет и автомобили

Как говорится в сообщении, опубликованном полицейской службой Европейского союза, группировка, в которую входили выходцы из Армении, зарабатывала на спортивных ставках путем подкупа игроков, отмечаетВ ходе масштабной спецоперации были задержаны 83 человека, включая 28 профессиональных игроков.В договорных матчах, по версии полиции, участвовали теннисисты, играющие в категориях ITF Futures и Challenger. Ставки делались на международном и национальном уровнях, а члены группировки посещали матчи, чтобы убедиться, что подкупленные игроки выполняют договоренности.Имена подозреваемых в полиции не называют, однако в сообщении Европола отмечается, что один из задержанных теннисистов участвовал в последнем открытом чемпионате США (US Open).В день спецоперации были проведены обыски по 11 адресам, изъято 167 тысяч евро наличными, кредитные карты, пистолет, более 50 электронных устройств, пять дорогих автомобилей и документация, которую вели подозреваемые. Кроме того, заморожены 42 банковских счета.Расследование началось в 2017 году после обращения отдела по соблюдению этических стандартов тенниса (Tennis Integrity Unit (TIU), говорится в сообщении Европола.TIU была создана в 2008 году по инициативе теннисных ассоциаций ITF, WTA и АТР. Тогда же был составлен антикоррупционный кодекс — основной документ для разбора дел, касающихся договорных матчей.Кодекс запрещает спортсменам не только участвовать в договорных матчах, но также размещать коэффициенты на официальных сайтах игроков и участвовать в рекламе, призывающей ставить на теннис.В настоящее время TIU возглавляет, более 30 лет работавший в полиции Лондона.В 2016 году расследование Би-би-си и BuzzFeed показало, что игорные синдикаты в России и Италии заработали сотни тысяч фунтов стерлингов, делая ставки на теннисные матчи, которые могли быть договорными.