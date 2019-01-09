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Скандал с договорными матчами в теннисе: массовые аресты в Испании

10.01.2019 20:58 — Разное | UDF  
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Фото: EUROPOL/GUARDIA CIVIL
Испанская полиция при поддержке Европола задержала десятки человек по подозрению в организации договорных матчей по теннису.

Как говорится в сообщении, опубликованном полицейской службой Европейского союза, группировка, в которую входили выходцы из Армении, зарабатывала на спортивных ставках путем подкупа игроков, отмечает Русская служба BBC.

В ходе масштабной спецоперации были задержаны 83 человека, включая 28 профессиональных игроков.

В договорных матчах, по версии полиции, участвовали теннисисты, играющие в категориях ITF Futures и Challenger. Ставки делались на международном и национальном уровнях, а члены группировки посещали матчи, чтобы убедиться, что подкупленные игроки выполняют договоренности.


Имена подозреваемых в полиции не называют, однако в сообщении Европола отмечается, что один из задержанных теннисистов участвовал в последнем открытом чемпионате США (US Open).


160 тысяч евро, пистолет и автомобили

В день спецоперации были проведены обыски по 11 адресам, изъято 167 тысяч евро наличными, кредитные карты, пистолет, более 50 электронных устройств, пять дорогих автомобилей и документация, которую вели подозреваемые. Кроме того, заморожены 42 банковских счета.

Расследование началось в 2017 году после обращения отдела по соблюдению этических стандартов тенниса (Tennis Integrity Unit (TIU), говорится в сообщении Европола.

TIU была создана в 2008 году по инициативе теннисных ассоциаций ITF, WTA и АТР. Тогда же был составлен антикоррупционный кодекс — основной документ для разбора дел, касающихся договорных матчей.

Кодекс запрещает спортсменам не только участвовать в договорных матчах, но также размещать коэффициенты на официальных сайтах игроков и участвовать в рекламе, призывающей ставить на теннис.

В настоящее время TIU возглавляет Найджел Уиллертон, более 30 лет работавший в полиции Лондона.

В 2016 году расследование Би-би-си и BuzzFeed показало, что игорные синдикаты в России и Италии заработали сотни тысяч фунтов стерлингов, делая ставки на теннисные матчи, которые могли быть договорными.

 
 
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Испанская полиция при поддержке Европола задержала десятки человек.
 
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Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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