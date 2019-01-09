С начала зимы свыше 100 детей попали в РНПЦ неврологии и нейрохирургии после катания на тюбингах

Специалисты бьют тревогу из-за количества полученных травм при катании на тюбинге. С начала зимы свыше 100 детей обратились в Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии из-за травм, полученных в результате катания с горок на тюбинге.

Госпитализировано 35 пострадавших, из них трое – с тяжелыми травмами. Двое были прооперированы, а один перенес даже две операции, сообщает Минздрав со ссылкой на главного внештатного специалиста по детской нейрохирургии Минздрава, кандидата медицинских науку Михаила Талабаева.

По его словам, высокая скорость и неуправляемость тюбинга, невозможность вовремя затормозить при спуске с горки в большинстве случаев приводит к серьезным травмам, а иногда и к гибели людей. Каждый выходной, праздничный день в центр обращается минимум 10-15 детей, которые получили травмы, добавил специалист.

В свою очередь, заведующий лабораторией заболеваний и последствий травм позвоночника и спинного мозга РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Бабкин отметил, что только за каникулы в центр обратились за помощью более 30 детей с так называемыми тюбинговыми травмам, 9 госпитализированы.