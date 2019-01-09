Газпром увеличит поставки газа в Калининград по газопроводу до 3,3 млрд куб. м - губернатор

"Газпром" увеличит объем поставок трубного газа в Калининградскую область до 3,28 млрд куб. м в 2019 году, несмотря на реализацию проекта по альтернативному варианту газоснабжения области, заявил журналистам губернатор области Антон Алиханов.

"Усилиями "Газпрома" и других компаний сегодня полностью обеспечена энергетическая независимость области. При этом мы будем пользоваться всеми правильными экономическими путями получения газа, которые сейчас у нас есть. Еще в прошлом году были озвучены решения, что уже к началу лета 2019 года объем транзита газа достигнет 3 млрд 280 млн куб. м в год. Эти планы были подтверждены руководством "Газпрома" в начале этой недели", - заявил А.Алиханов.

По его словам, в 2018 году регион получил 2 млрд 608 млн куб. м газа, а теперь речь идет о получении дополнительно 600-700 млн куб. м.

"Еще раз повторю. В ПХГ будет закачиваться трубный газ. И за счет того, что к 2024 году его объем хранения составит почти 800 млн куб. м, а есть планы и по увеличению, то годовой объем может выйти и за пределы 4 млрд куб. м. В результате мы на годы вперед обеспечили свои потребности в газе", - добавил губернатор.

Как сообщалось, во вторник в Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка (ПРГУ) "Маршал Василевский" - реализован проект по альтернативному варианту газоснабжения области. Терминал и ПРГУ обеспечивают возможность получения природного газа морским транспортом в объеме до 3,7 млрд куб. м в год и способны, при необходимости, удовлетворить текущие и перспективные потребности Калининградской области.

В момент официального запуска терминала председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер наглядно продемонстрировал президенту России Владимиру Путину, что западный анклав РФ может быть полностью обеспечен СПГ - без трубопроводных поставок газа через Беларусь и Литву: "Уважаемый Владимир Владимирович, на схеме можно сейчас видеть, что полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал".

При этом в четверг литовский газотранспортный оператор Amber Grid продолжал фиксировать поставки по магистральному газопроводу Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград в первые полные сутки (9 января) после официального запуска терминала СПГ в Калининградской области.

Amber Grid сообщил, что 9 января в российскую область было поставлено 4 млн куб. м газа. В настоящее время поставки также идут, свидетельствуют актуальные данные компании.

8 января - в день запуска терминала было поставлено 3,8 млн куб. м "голубого топлива". При этом картинка текущих поставок в какой-то момент действительно показывала ноль.