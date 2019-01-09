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Трамп объявил об отказе от участия в Давосском форуме

10.01.2019 21:31 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что из-за разногласий с Демократической партией он вынужден отменить поездку на Всемирный экономический форум в Давос.

"Из-за неуступчивости демократов по поводу безопасности на границе и огромной важности задачи обеспечить безопасность для нашего народа, я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос, в Швейцарию, на Всемирный экономический форум", - написал он на странице в Twitter.

"С наилучшими пожеланиями и извинениями Всемирному экономическому форуму", - добавил президент.

Ранее в четверг Д.Трамп, перед тем как отправится в Техас на границу США и Мексики, заявлял, что в случае продолжения частичной приостановки работы американского администрации ("шатдауна") ему придется отказаться от поездки в Давос.

Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

 
 
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Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что из-за разногласий с Демократической партией он вынужден отменить поездку на Всемирный экономический форум в...
 
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Герой працы
Газета Авангард
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Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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