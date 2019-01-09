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Беларусь и Индия договорились о сотрудничестве в области фармацевтики и текстильного производства

10.01.2019 21:24 — Разное | Интерфакс  
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Актуальные вопросы двустороннего сотрудничества обсудили на встрече 10 января заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас и посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур. Среди рассматриваемых ими тем были также вопросы сотрудничества в области фармацевтики и текстильного производства, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Собеседники рассмотрели ход подготовки ряда запланированных на 2019 год визитов на высшем и высоком уровнях. А.Дапкюнас и С.Бахадур договорились о дальнейшей совместной работе по содействию торгово-экономическим проектам сотрудничества Беларуси и Индии, в том числе в области фармацевтики и текстильного производства", - говорится в сообщении.

Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в частности, тематика укрепления глобальной и региональной безопасности, нераспространения ядерного оружия, борьбы с терроризмом. Стороны отметили исторически дружеский и позитивный характер отношений между двумя странами.

А.Дапкюнас подчеркнул важность постоянного вовлечения всех заинтересованных партнеров в диалог и взаимодействие в рамках многосторонних форумов и механизмов по укреплению глобального режима ядерного нераспространения.

"В этом контексте заместитель министра иностранных дел Беларуси подчеркнул исключительную роль регионального измерения международной безопасности, в том числе в регионе Южной Азии и европейском регионе, как важного фактора обеспечения глобальной безопасности и стратегической стабильности", - подчеркнули в МИД Беларуси.

В ходе встречи также был затронут ряд вопросов гуманитарного сотрудничества, меры по дальнейшему упрощению визового режима. А.Дапкюнас выразил надежду на скорейшее решение индийскими партнерами вопроса о предоставлении белорусским гражданам права на получение индийской электронной визы.

Стороны также обсудили возможность налаживания прямого авиарейса между гг. Минском и Нью-Дели, отметив важность и перспективность данного вопроса.

 
 
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Актуальные вопросы двустороннего сотрудничества обсудили на встрече 10 января заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас и посол Индии в Беларуси...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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