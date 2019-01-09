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Жертвами морозов в Украине стали более 60 человек
Новости Украины. Зима в эти дни свирепствует и в Украине. Жертвами морозов с начала сезона стали уже более 60 челове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С переохлаждениями и обморожениями к медикам обратились более тысячи. Большинству из них потребовалась срочная госпитализация.
По данным министерства охраны здоровья страны, среди пострадавших – жители Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Одесской областей. Прогнозы синоптиков неутешительны: в ближайшие дни морозы, осадки и ветер лишь усилятся.
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Новости Украины. Зима в эти дни свирепствует и в Украине. Жертвами морозов с начала сезона стали уже более 60 челове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С...
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