Жертвами морозов в Украине стали более 60 человек

Новости Украины. Зима в эти дни свирепствует и в Украине. Жертвами морозов с начала сезона стали уже более 60 челове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С переохлаждениями и обморожениями к медикам обратились более тысячи. Большинству из них потребовалась срочная госпитализация.





По данным министерства охраны здоровья страны, среди пострадавших – жители Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Одесской областей. Прогнозы синоптиков неутешительны: в ближайшие дни морозы, осадки и ветер лишь усилятся.