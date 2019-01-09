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В УВД Брестского облисполкома рассказали, как проводятся поиски пропавшего Николая Бетени
10.01.2019 22:52 — Разное | Виртуальный Брест
На протяжении 10 дней проводятся поисковые мероприятия по поиску 26-летнего жителя городского поселка
В Брестский РОВД 2 января обратилась сестра Николая, которая сообщила о его безвестном исчезновении. По словам сестры, брат последний раз выходил на связь с родными в новогоднюю ночь, 1 января 2019 года около 6.30 утра он ушел со съемного дома в д.Комаровка и затем бесследно исчез.
В этот же день были организованы поисковые мероприятия. Ежедневно на его поиски задействовано более 50 человек: сотрудники милиции УВД Брестского облисполкома, Брестского РОВД, военнослужащие внутренних войск в/ч 5526, военнослужащие войсковой части 92616, пограничники, сотрудники
Силами водолазов МЧС обследуются обводные каналы в районе поиска. Отрабатываются не только Комаровка, но и расположенные рядом населенные пункты – Селяхи, Томашовка, Приборово.
Сегодня в поисковых мероприятиях задействовано более 100 человек. В районе поиска отрядом быстрого реагирования Брестской областной организации Белорусского Общества Красного Креста оборудована палатка для обогрева и питания всех участников поисковых мероприятий.
Сотрудники милиции Брестчины обращается ко всем, кому известна информация о пропавшем, незамедлительно сообщить в милицию по телефону 102.
Приметы Николая Бетени: рост 182 см, телосложение плотное, цвет глаз – голубой, цвет волос – светлый.
Особые приметы: шрам на лбу слева. Был одет в светло-голубую рубашку, светлые джинсы и черные мокасины.
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На протяжении 10 дней проводятся поисковые мероприятия по поиску 26-летнего жителя городского поселка Домачево Брестского района Николай Бетени. В Брестский РОВД...
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