 В УВД Брестского облисполкома рассказали, как проводятся поиски пропавшего Николая Бетени

На протяжении 10 дней проводятся поисковые мероприятия по поиску 26-летнего жителя городского поселка Домачево Брестского района Николай Бетени.



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В Брестский РОВД 2 января обратилась сестра Николая, которая сообщила о его безвестном исчезновении. По словам сестры, брат последний раз выходил на связь с родными в новогоднюю ночь, 1 января 2019 года около 6.30 утра он ушел со съемного дома в д.Комаровка и затем бесследно исчез.



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В этот же день были организованы поисковые мероприятия. Ежедневно на его поиски задействовано более 50 человек: сотрудники милиции УВД Брестского облисполкома, Брестского РОВД, военнослужащие внутренних войск в/ч 5526, военнослужащие войсковой части 92616, пограничники, сотрудники МЧС и добровольцы.



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Силами водолазов МЧС обследуются обводные каналы в районе поиска. Отрабатываются не только Комаровка, но и расположенные рядом населенные пункты – Селяхи, Томашовка, Приборово.



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Сегодня в поисковых мероприятиях задействовано более 100 человек. В районе поиска отрядом быстрого реагирования Брестской областной организации Белорусского Общества Красного Креста оборудована палатка для обогрева и питания всех участников поисковых мероприятий.

Сотрудники милиции Брестчины обращается ко всем, кому известна информация о пропавшем, незамедлительно сообщить в милицию по телефону 102.

Приметы Николая Бетени: рост 182 см, телосложение плотное, цвет глаз – голубой, цвет волос – светлый.

Особые приметы: шрам на лбу слева. Был одет в светло-голубую рубашку, светлые джинсы и черные мокасины.