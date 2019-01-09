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В УВД Брестского облисполкома рассказали, как проводятся поиски пропавшего Николая Бетени

10.01.2019 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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На протяжении 10 дней проводятся поисковые мероприятия по поиску 26-летнего жителя городского поселка Домачево Брестского района Николай Бетени.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62427.php

В УВД Брестского облисполкома рассказали, как проводятся поиски пропавшего Николая Бетени

В Брестский РОВД 2 января обратилась сестра Николая, которая сообщила о его безвестном исчезновении. По словам сестры, брат последний раз выходил на связь с родными в новогоднюю ночь, 1 января 2019 года около 6.30 утра он ушел со съемного дома в д.Комаровка и затем бесследно исчез.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62427.php

В УВД Брестского облисполкома рассказали, как проводятся поиски пропавшего Николая Бетени

В этот же день были организованы поисковые мероприятия. Ежедневно на его поиски задействовано более 50 человек: сотрудники милиции УВД Брестского облисполкома, Брестского РОВД, военнослужащие внутренних войск в/ч 5526, военнослужащие войсковой части 92616, пограничники, сотрудники МЧС и добровольцы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62427.php

В УВД Брестского облисполкома рассказали, как проводятся поиски пропавшего Николая Бетени

Силами водолазов МЧС обследуются обводные каналы в районе поиска. Отрабатываются не только Комаровка, но и расположенные рядом населенные пункты – Селяхи, Томашовка, Приборово.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62427.php

В УВД Брестского облисполкома рассказали, как проводятся поиски пропавшего Николая Бетени
 В УВД Брестского облисполкома рассказали, как проводятся поиски пропавшего Николая Бетени

Сегодня в поисковых мероприятиях задействовано более 100 человек. В районе поиска отрядом быстрого реагирования Брестской областной организации Белорусского Общества Красного Креста оборудована палатка для обогрева и питания всех участников поисковых мероприятий.

Сотрудники милиции Брестчины обращается ко всем, кому известна информация о пропавшем, незамедлительно сообщить в милицию по телефону 102.

Приметы Николая Бетени: рост 182 см, телосложение плотное, цвет глаз – голубой, цвет волос – светлый.

Особые приметы: шрам на лбу слева. Был одет в светло-голубую рубашку, светлые джинсы и черные мокасины.

 
 
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На протяжении 10 дней проводятся поисковые мероприятия по поиску 26-летнего жителя городского поселка Домачево Брестского района Николай Бетени. В Брестский РОВД...
 
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Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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