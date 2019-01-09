АБФФ наказала брестское «Динамо» за неисполнение решений по «делу Савицкого»

В Доме футбола состоялось первое в новом году заседание комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам Ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает пресс-служба АБФФ. По его итогам брестскому «Динамо» запрещено регистрировать новых футболистов.



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Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

В ходе заседания было рассмотрено обращение гродненского «Немана» по вопросу неисполнения клубом «Динамо-Брест» решения футбольного арбитража АБФФ от 25 октября 2018 года, которым было изменено решение комитета по статусу и трансферам футболистов от 7 сентября 2018-го о размере компенсации за подготовку и обучение нападающего Павла Савицкого.

В соответствии с решением футбольного арбитража АБФФ от 25 октября 2018 года компенсация определена в сумме 265 487 долларов США по курсу Национального банка Беларуси на день оплаты с указанием о необходимости оплаты в течение 30 дней с момента вынесения решения.

Руководствуясь статьей 100 дисциплинарного кодекса АБФФ «Иные нарушения», статьей 6 устава АБФФ «Дисциплинарные и юрисдикционные органы Ассоциации» и в соответствии со статьями 14, 30, 39 дисциплинарного кодекса АБФФ было принято решение применить в отношении ООО «Футбольный клуб «Динамо-Брест» дисциплинарную санкцию в виде бессрочного запрета на осуществление трансферов (регистрацию футболистов).

Это значит, что возвращение в Брест Артема Милевского из венгерской «Кишварды» динамовцам оформить пока не получится.

Павел Савицкий с 15 голами стал лучшим снайпером минувшего чемпионата Беларуси.

Его переход в брестское «Динамо» из гродненского «Немана» в минувшее межсезонье ознаменовался скандалом из-за того, что клуб с берегов Буга наотрез отказался платить за трансфер бывшей команде форварда, даже несмотря на вердикт футбольного арбитража АБФФ. «Динамо» пыталось отстаивать свою правду в международных инстанциях.

Однако, по информации «Прессбола» , Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказался принимать апелляцию «Динамо» к рассмотрению.

Босс брестского «Динамо» даже грозился снять команду с чемпионата Беларуси. Федерация футбола довольно подробно объяснила , чем мотивировала свое решение.

За переход Савицкого «Неман» просил выплатить компенсацию 600 тысяч долларов, после переговоров стороны сошлись на 211 тысячах. Эту сумму брестчане потом отказались выплачивать, сославшись на нарушение конфиденциальности переговоров.

После этого футбольный арбитраж Белорусской федерации футбола постановил, что брестское «Динамо» должно будет выплатить гродненскому «Неману» 265 тысяч долларов за переход нападающего Павла Савицкого.