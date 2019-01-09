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Брестские пограничники приняли участие в республиканской акции «Наши дети»

10.01.2019 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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В рамках республиканской акции «Наши дети» в Новогодние и Рождественские праздники сотрудники Брестской пограничной группы уже традиционно посетили воспитанников Кобринского детского дома, Малоритского профессионального лицея сельскохозяйственного производства и Брестского социально-педагогического центра.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62421.php

Брестские пограничники приняли участие в республиканской акции «Наши дети»

Военнослужащие отделений пограничного контроля «Брест – пассажирская станция» и «Варшавский мост» посетили Кобринский детский дом общего типа для детей дошкольного возраста. Ребята тепло встретили гостей и охотно продемонстрировали свои таланты в различных конкурсах. Приятным завершением встречи стало вручение подарков юным дарованиям.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62421.php

Брестские пограничники приняли участие в республиканской акции «Наши дети»

Сотрудники отделений пограничного контроля «Мокраны», «Хотислав», «Олтуш» и пограничной комендатуры «Малорита» поздравили детей-сирот Малоритского профессионального лицея сельскохозяйственного производства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62421.php

Брестские пограничники приняли участие в республиканской акции «Наши дети»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62421.php

Брестские пограничники приняли участие в республиканской акции «Наши дети»

Накануне Рождества для воспитанников Брестского социально-педагогического центра пограничники организовали поездку в Резиденцию Деда Мороза в Беловежской Пуще. После визита к зимнему волшебнику малыши посетили пограничную заставу «Переров», где их ознакомили со спецификой службы на границе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62421.php

Брестские пограничники приняли участие в республиканской акции «Наши дети»

Встречи брестских пограничников с ребятами накануне Нового года и Рождества стали уже доброй традицией. И не будет преувеличением сказать, что все участники этих встреч с нетерпением будут ждать продолжения.

 
Теги: Брест
 
 
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В рамках республиканской акции «Наши дети» в Новогодние и Рождественские праздники сотрудники Брестской пограничной группы уже традиционно посетили...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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