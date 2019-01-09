Глава города Бреста встретился с музыкантами из Германии

На «Январские музыкальные вечера» из немецкого города Равенсбург прибыл симфоническо-духовой оркестр. 10 января музыканты посетили Брестский горисполком.



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Во встрече принимала участие директор и художественный руководитель фестиваля Лилия Батырева. Немецкая делегация была многочисленная – 42 человека. Возглавлял ее художественный руководитель Харальд Хепнер. В городе Равенсбург он является директором музыкальной школы. В школе занимается 2220 учащихся, она охватывает не только Равенсбург, но и регион. При школе два оркестра — духовой и симфонический. Возраст музыкантов от 12 до 20 лет.

Глава города Александр Рогачук в приветственном слове поблагодарил музыкантов за прибытие на фестиваль и пожелал им отличного выступления. Он отметил, что рассматривает визит и как форму народной дипломатии, помогающей понять друг друга: «С Равенсбургом и другими побратимами из Германии у нас очень содержательные отношения. В этом году исполняется 30 лет нашему договору о партнерстве».

С ответным словом выступил Харальд Хепнер. Он поблагодарил за приглашение и передал привет от мэра своего города. «Я четвертый раз в Бресте и для меня это особый город», — отметил художественный руководитель оркестра.



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Обмен сувенирами вызвал бурные аплодисменты в зале, после чего все вместе сфотографировались на фоне гербов городов-побратимов.



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У Бреста налажены партнерские связи с 34 городами из 15 стран. Они затронули тысячи простых жителей, нашли точки соприкосновения в экономической деятельности, культуре, образовании, медицине и других сферах.

Между городом Брест и Союзом земель Средней Шуссентали (Вайнгартен, Равенсбург, общиной Байенфурт, общиной Байнадт, общиной Берг) заключены соглашения о партнерских отношениях. Побратимские отношения с Союзом земель Средней Шуссентали установлены 20 сентября 1989 года.

В октябре 2018 года в городе Бресте находилась делегация немецких школьников (г.Равенсбург). Такой обмен реализуется по принципу взаимности между школами №№1 и 7 города Бреста и школами и гимназиями г.Равенсбург. В октябре 2019 года молодежь города Бреста примет участие в восьмой международной молодежной конференции в городе Равенсбург.

В ноябре 2018 года делегация города Бреста приняла участие в 10-й встрече городов-побратимов Беларуси и Германии. Достигнута договоренность о проведении 11-й Белорусско-Немецкой встречи городов-побратимов в 2020 году в Бресте.

Выстроено активное взаимодействие в гуманитарной сфере. благодаря пожертвованиям общин земель Средней Шуссентали в УЗ «Брестская городская детская поликлиника №1» неоднократно приобреталось различное медицинское оборудование.

С самого начала финансовое содействие в строительстве центра «Тонус» и его оснащении оказывали партнеры из Равенсбурга. Ежегодно в городе проводятся дни немецкого языка и культуры.