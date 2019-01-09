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Здание в стиле скандинавского минимализма появится в Минске

10.01.2019 22:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Разбавить белорусскую архитектуру европейскими штрихами. 23-этажное жилое здание в стиле скандинавского минимализма появится в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Здание в стиле скандинавского минимализма появится в Минске

Постройка с двухуровневым подземным паркингом разместится возле гостиницы на проспекте Дзержинского. Площадь в 500 квадратных метров была продана ещё три года назад, однако возведение жилого дома началось недавно. Монохромный серый цвет, французские балконы и окна в два этажа – эта башня несомненно привлечёт внимание прохожих.

Здание в стиле скандинавского минимализма появится в Минске

Олег Волошин, арт-директор архитектурной студии:
Мы хотели, чтобы она так чуть-чуть игриво перекликалась с гостиницей «Ренессанс». Поэтому мало того, что она такая монолитная, такая глыба, мы планировали, чтобы там не было деталей и единственное, что рассекало – это отражение голубого неба в стеклах.

Здание в стиле скандинавского минимализма появится в Минске

Строительство многоквартирного дома завершится к сентябрю 2020. Преимуществом для новых постояльцев станет шаговая доступность к метро и железнодорожному вокзалу.
 
 
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Новости Беларуси. Разбавить белорусскую архитектуру европейскими штрихами. 23-этажное жилое здание в стиле скандинавского минимализма появится в...
 
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Герой працы
Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
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