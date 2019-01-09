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Здание в стиле скандинавского минимализма появится в Минске
Новости Беларуси. Разбавить белорусскую архитектуру европейскими штрихами. 23-этажное жилое здание в стиле скандинавского минимализма появится в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Постройка с двухуровневым подземным паркингом разместится возле гостиницы на проспекте Дзержинского. Площадь в 500 квадратных метров была продана ещё три года назад, однако возведение жилого дома началось недавно. Монохромный серый цвет, французские балконы и окна в два этажа – эта башня несомненно привлечёт внимание прохожих.
Олег Волошин, арт-директор архитектурной студии:
Строительство многоквартирного дома завершится к сентябрю 2020. Преимуществом для новых постояльцев станет шаговая доступность к метро и железнодорожному вокзалу.
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Новости Беларуси. Разбавить белорусскую архитектуру европейскими штрихами. 23-этажное жилое здание в стиле скандинавского минимализма появится в...
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