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Двух человек спасли на пожаре в Борисове
Новости Беларуси. Ночной пожар в жилом доме Борисова. Работникам МЧС удалось спасти хозяина квартиры и его брата, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
С диагнозом отравление продуктами горения их госпитализировали. Пламенем повреждены постельные принадлежности, стены и некоторые вещи в комнате. Возможная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем.
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Новости Беларуси. Ночной пожар в жилом доме Борисова. Работникам МЧС удалось спасти хозяина квартиры и его брата, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С...
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