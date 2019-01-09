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Двух человек спасли на пожаре в Борисове

10.01.2019 22:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ночной пожар в жилом доме Борисова. Работникам МЧС удалось спасти хозяина квартиры и его брата, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Двух человек спасли на пожаре в Борисове

С диагнозом отравление продуктами горения их госпитализировали. Пламенем повреждены постельные принадлежности, стены и некоторые вещи в комнате. Возможная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем.

Двух человек спасли на пожаре в Борисове
 
 
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Новости Беларуси. Ночной пожар в жилом доме Борисова. Работникам МЧС удалось спасти хозяина квартиры и его брата, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  С...
 
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Герой працы
Газета Авангард
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Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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