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В Дроздах спасли лебедя, который вмёрз в лёд

10.01.2019 22:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Зимний плен в Дроздах. Сотрудники общества спасения на водах освободили лебедя, туловище которого наполовину вмёрзло в лёд, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Дроздах спасли лебедя, который вмёрз в лёд

Замёрзшую в 80-ти метрах от берега птицу обнаружил рыбак. Специалисты ОСВОД помогли пернатому освободиться, отогрели и выпустили к сородичам.

В Дроздах спасли лебедя, который вмёрз в лёд

«Лебединая» операция заняла около 40 минут, птица практически не пострадала.
 
 
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Новости Беларуси. Зимний плен в Дроздах. Сотрудники общества спасения на водах освободили лебедя, туловище которого наполовину вмёрзло в лёд, сообщили в программе...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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