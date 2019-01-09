|
В Дроздах спасли лебедя, который вмёрз в лёд
Новости Беларуси. Зимний плен в Дроздах. Сотрудники общества спасения на водах освободили лебедя, туловище которого наполовину вмёрзло в лёд, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Замёрзшую в 80-ти метрах от берега птицу обнаружил рыбак. Специалисты ОСВОД помогли пернатому освободиться, отогрели и выпустили к сородичам.
«Лебединая» операция заняла около 40 минут, птица практически не пострадала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Зимний плен в Дроздах. Сотрудники общества спасения на водах освободили лебедя, туловище которого наполовину вмёрзло в лёд, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)