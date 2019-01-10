Ирина Кривко после финиша - в топ-5: Боялась, что гонку придется пропустить

Белорусская биатлонистка Ирина Кривко в эфире «Матч ТВ» прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, где она заняла 5-е место .



Фото: Виктория Ковальчук, TUT.BY

— Я рада, что удалось показать неплохой результат, хотя накануне было нехорошее самочувствие. Из-за съеденной утки (смеется).

У нас вся команда себя плохо чувствовала, особенно мужчины. После случившегося боялась, что гонку придется пропустить, но обошлось. В любом состоянии готова бежать, даже ползком (улыбается).

Погодные условия? Были сложности два дня назад, ветер усилился и постоянно менялся, все настраивались на тяжелую гонку, но во время спринта получились очень комфортные условия для стрельбы. Сложностей не возникло.

Лыжный ход? Благодарю нашу сервис-бригаду, если бы не они, было бы сложно на дистанции. Оставалось только терпеть и работать, — отметила Кривко.

Гонка преследования по итогам спринта состоится в субботу.