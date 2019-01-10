Вещи обойдутся без людей: умные и беспилотные технологии на службе человека

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Во вторник, 8 января, в Лас-Вегасе открылась выставка последних достижений потребительской электроники CES-2019. Главной тенденцией текущего салона можно назвать умные и беспилотные технологии, которые сводят усилия потребителей к минимуму. Так, например, Google представила устройство для синхронного перевода речи, Hyundai — автомобиль-трансформер, превращающийся из обычной машины на колесах в шагающий вездеход. А BMW показала беспилотный мотоцикл.









Открывшаяся во вторник в Лас-Вегасе ежегодная выставка новых технологий в области потребительской электроники (Consumer Electronics Show, CES-2019) в этот раз собрала примерно 4,5 тыс. компаний и 180 тыс. посетителей из 150 стран мира.





Организатор мероприятия — американская Ассоциация технологий в области потребительского рынка (Consumer Technology Association — CTA), впервые устроившая эту выставку еще в 1967 году, подчеркивает, что именно на CES в свое время были представлены такие инновации как бытовой видеомагнитофон (1970 год), проигрыватель лазерных дисков (1974), CD-плеер (1981), DVD (1996), Blu-Ray (2003), телевизоры с экранами OLED (2008) и 3D-принтеры (2014).





Неудивительно, что каждая выставка CES привлекает не только большое количество посетителей и экспертов, но и компаний, стремящихся представить на мероприятии революционную технологию, которая будет понятна не только узким специалистам, но и обычным потребителям, войдя в каждый дом.





Компания Google, название которой стало синонимом интернет-поиска во многих языках мира, решила стереть языковые границы и представило сервис для синхронного перевода устной речи на 27 языках. Сервис Interpreter Mode работает при помощи голосовой функции Google Assistant и может работать на умных колонках Google Home. Один из главных конкурентов Google на интернет-рынке, компания Amazon, также представила новинку, связанную с голосовыми смарт-технологиями, которая может порадовать игроманов. В свой голосовой помощник Alexa компания Amazon встроила функцию управления игровой периферией от одного из лидеров рынка игровых аксессуаров — компании Razer. Теперь игроки смогут регулировать настройки своих клавиатур, игровых компьютерных мышек и других игровых аксессуаров, не залезая в настройки, а просто отдав команду голосовому помощнику Alexa.









Один из старожилов рынка высоких технологий, компания Intel, также не обошла вниманием очередную выставку CES. Она представила новую линейку компьютерных процессоров — Ice Lake, Lakefield и серверный Snow Ridge. Ice Lake станет первым потребительским процессором, производимом по 10 нм технологии. Эти процессоры позволят Intel вывести на массовое производство новую архитектуру Sunny Cove, что позволит значительно увеличить производительность и при этом снизить энергопотребление.





Еще один тяжеловес рынка потребительской электроники, компания Samsung, на CES-2019 подтвердила, что уже в первой половине этого года она представит первые 5G-смартфоны. Компания отметила, что она стала первой компанией, которая получила одобрение американских регуляторов FCC на коммерческий запуск сетей 5G в США. Впрочем, только лишь словами о скором внедрении инноваций Samsung не ограничилась, и представила гигантский телевизор диагональю 98 дюймов с поддержкой технологии 8K и QLED. Эксперты считают, что спустя считанные годы после вывода на массовый рынок технологий 4K, компании форсируют конкуренцию за телезрителей, представляя все новые телевизоры уже с поддержкой 8K и делая это новым трендом. Помимо Samsung новый телевизор 8K на CES-2019 представила и японская Sony.





Пока лидеры рынка потребительской электроники меряются размерами телевизоров и уровнями видеоразрешения, другие компании внедряют инновации в более миниатюрные устройства, осваивая новые для себя рынки. Американский производитель спортивной одежды и обуви Under Armour, который выпускает уже второе поколение «умных» кроссовок со встроенным чипом Bluetooth, решил последовать тенденции, актуальной для производителей электроники. Совместно с известным производителем аудиокомпонентов JBL, компания представила беспроводные наушники Flash. Подобно целому ряду уже известных наушников от компаний Apple, Samsung, Sony и др., внутриканальные наушники от UA не только соединяются со смартфоном через Bluetooth, но и являются водонепроницаемыми — чтобы занимающийся спортом человек мог наслаждаться музыкой в любую погоду.





Технологические новинки в Лас-Вегасе продемонстрировали и автомобильные концерны. Корейская Hyundai показала концепт платформы автомобиля-трансформера, который может использоваться, например, при спасательных работах. Транспортное средство оснащено колесами и может передвигаться по обычной дороге, но в случае необходимости превращается в шагающий вездеход. Таким образом он может преодолевать завалы, лесную чащу в зонах пожаров либо преодолевать бездорожную гористую местность.





пишет kommersant.ru Компания BMW, известная не только на рынке автомобилей, но и мотоциклов, презентовала на CES-2019 беспилотный мотоцикл. Отвечая на вопросы изумленных зрителей и экспертов, в чем смысл такого изобретения, представители компании отметили, что прекрасно понимают желание мотоциклистов лично контролировать свое транспортное средство. «Этот мотоцикл говорит о том, что мы многое поняли в управлении подобного типа средствами,— сказал глава подразделения BMW по перспективным разработкам в области мототранспорта Карл Виктор Шаллер.— Теперь мы можем использовать эти наработки при создании комплексной архитектуры беспилотного вождения. Впрочем, в данном мотоцикле есть и практический смысл — он может использоваться для тренировок начинающих мотоциклистов, а некоторые его технологии могут помогать и уже опытным водителям — например, снижая риск падения при поворотах на высоких скоростях, анализируя критически опасный угол наклона мотоцикла»,kommersant.ru



