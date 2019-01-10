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Чудеса: подростка из Минска не стали сажать за марихуану
8 января суд Ленинского района Минска освободил от уголовной ответственности несовершеннолетнего К., обвиняемого в приобретении и хранении марихуаны без цели сбыта (ч. 1 ст. 328 УК), сообщает пресс-служба суда.
Молодого человека обвиняли в приобретении и хранении не менее 0,0561 грамма марихуаны,
Ранее К. не был судим, совершил преступление в подростковом возрасте, соседи характеризуют его хорошо. Парень работает, ухаживает за отцом — инвалидом первой группы. В употреблении наркотика молодой человек раскаялся.
Уголовное дело в отношении парня прекращено, на основании ст. 86 УК его привлекли к административной ответственности, штрафу в размере 10 базовых (255 рублей).
По ч. 1 ст. 328 УК Беларуси К. грозило ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
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8 января суд Ленинского района Минска освободил от уголовной ответственности несовершеннолетнего К., обвиняемого в приобретении и хранении марихуаны без цели...
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