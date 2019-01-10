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Чудеса: подростка из Минска не стали сажать за марихуану

10.01.2019 22:42 — Разное | Партизан  
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8 января суд Ленинского района Минска освободил от уголовной ответственности несовершеннолетнего К., обвиняемого в приобретении и хранении марихуаны без цели сбыта (ч. 1 ст. 328 УК), сообщает пресс-служба суда.



Молодого человека обвиняли в приобретении и хранении не менее 0,0561 грамма марихуаны, пишет Еврорадио. В пресс-релизе суда говорится, что часть наркотика парень употребил, а остатки, с которыми его задержали, будучи в состоянии наркотического опьянения, продолжал хранить дома.

Ранее К. не был судим, совершил преступление в подростковом возрасте, соседи характеризуют его хорошо. Парень работает, ухаживает за отцом — инвалидом первой группы. В употреблении наркотика молодой человек раскаялся.

Уголовное дело в отношении парня прекращено, на основании ст. 86 УК его привлекли к административной ответственности, штрафу в размере 10 базовых (255 рублей).


По ч. 1 ст. 328 УК Беларуси К. грозило ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.


 
Теги: Минск
 
 
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8 января суд Ленинского района Минска освободил от уголовной ответственности несовершеннолетнего К., обвиняемого в приобретении и хранении марихуаны без цели...
 
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