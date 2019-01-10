Чудеса: подростка из Минска не стали сажать за марихуану









пишет Еврорадио. В пресс-релизе суда говорится, что часть наркотика парень употребил, а остатки, с которыми его задержали, будучи в состоянии наркотического опьянения, продолжал хранить дома. Молодого человека обвиняли в приобретении и хранении не менее 0,0561 грамма марихуаны,Еврорадио. В пресс-релизе суда говорится, что часть наркотика парень употребил, а остатки, с которыми его задержали, будучи в состоянии наркотического опьянения, продолжал хранить дома.





Ранее К. не был судим, совершил преступление в подростковом возрасте, соседи характеризуют его хорошо. Парень работает, ухаживает за отцом — инвалидом первой группы. В употреблении наркотика молодой человек раскаялся.





Уголовное дело в отношении парня прекращено, на основании ст. 86 УК его привлекли к административной ответственности, штрафу в размере 10 базовых (255 рублей).









По ч. 1 ст. 328 УК Беларуси К. грозило ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.



