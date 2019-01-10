Запретят ли близким родственникам работать в одной государственной организации?









Александр и Виктор Лукашенко. Фото - http://president.gov.by





БелТА. «Предполагается установить запрет на совместную работу близких родственников или родных в организациях, в уставном фонде которых 50% и более долей (акций) находятся в собственности государства, его административно-территориальных единиц», – отметил Ипатов в интервью





Также предлагается распространить последствия неинформирования о конфликте интересов «не только на государственных служащих, но и на всех государственных должностных лиц».





«Кроме антикоррупционных мер, проектом предполагается уточнить порядок декларирования. Будет установлен перечень доходов, не подлежащих декларированию. В их числе, например, средства, полученные от участия в бонусных программах, которые предлагают банки, субъекты торговли и сервиса. Кроме того, предлагается уточнить порядок определения стоимости произведений искусства, драгоценных металлов и камней и другого имущества, подлежащего декларированию», – сообщил он.





Напомним, 20 декабря 2018 года Лукашенко поручил проработать меры и подготовить предложения по усилению ответственности за коррупционные правонарушения. «Взыскание по вопросам коррупции нужно усилить. Подготовьте предложения. Мы усилим ответственность за коррупционные правонарушения», – сказал Лукашенко.















