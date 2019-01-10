Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на 2019—2025 годы

пишет НН. Из-за конфликта президента с Национальной ассамблеей Мадуро дал присягу не перед парламентом, а в здании Верховного суда Венесуэлы,НН.





Мадуро победил на президентских выборах в мае 2018 года, получив 68% голосов избирателей при явке в 46%. Парламент Венесуэлы обвинил политика в узурпации власти и нарушениях. Результаты выборов не признали несколько стран, включая США, Аргентину, Чили и Перу.



