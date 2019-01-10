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Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на 2019—2025 годы

10.01.2019 21:51 — Разное | Партизан  
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На церемонии не присутствовали представители США, ЕС и 13 стран в Латинской Америке, которые не признают легитимность выборов.

Из-за конфликта президента с Национальной ассамблеей Мадуро дал присягу не перед парламентом, а в здании Верховного суда Венесуэлы, пишет НН.

Мадуро победил на президентских выборах в мае 2018 года, получив 68% голосов избирателей при явке в 46%. Парламент Венесуэлы обвинил политика в узурпации власти и нарушениях. Результаты выборов не признали несколько стран, включая США, Аргентину, Чили и Перу.


 
 
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На церемонии не присутствовали представители США, ЕС и 13 стран в Латинской Америке, которые не признают легитимность выборов.
 
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