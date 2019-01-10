Немцев больше всего раздражают шумные россияне

"Среди 12 стран Россия получила худшую оценку, - указывает журналист Зёнке Крюгер. - Больше всего немцев раздражают шумные и слишком громкие россияне (60%), их пристрастие к алкоголю (56%), плохое поведение за столом (50%), отсутствие вежливости (38%) и увлеченность селфи (24%)".





"Не далеко ушли и британцы. В англичанах, шотландцах и уэльсцах немецких отпускников в первую очередь нервирует высокое потребление ими алкоголя (58%)", - говорится в статье.





Результаты нового опроса, отмечает журналист, перекликаются с данными опроса, проведенного туроператором Urlaubstours в 2014 году: тогда немцы указали, что 80% британских и 74% российских туристов пьют слишком много.









"Британцы отличились и в еще одном "виде спорта" - оккупации шезлонгов. 37% граждан ФРГ раздражает дурная привычка ни свет ни заря бежать на пляж или к бассейну, чтобы занять установленные там лежаки полотенцами и пляжными сумками. В оккупации шезлонгов ужаснее британцев ведет себя, по мнению немцев (69%), только одна нация: они сами", - передает Die Welt.



