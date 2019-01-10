Facebook назвали таким же опасным наркотиком, как героин

пишет Лайф.ру. Дело в том, что пользователи соцсетей, как и наркоманы, имеют крепкую зависимость, но продолжают потреблять наркотик,Лайф.ру.

Американские учёные сравнили зависимых от соцсетей с героиновыми наркоманами. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Behaviour Addictions, передаёт Bloomberg.









За изучение зависимости от соцсетей взялись учёные из Мичиганского университета. По словам ведущего исследователя доктора Дара Меши, примерно треть людей в мире использует соцсети, причём значительная часть из них имеет признаки тяжёлой зависимости. В эксперименте доктор предложил 71 участнику измерить их степень зависимости от Facebook.





Как оказалось, у большинства участников эксперимента проявились признаки психических нарушений. Врачи-психиатры сравнили их с наркотической зависимостью. "Наркоманы, как правило, не учатся на своих ошибках, знают о тяжёлых последствиях, но всё равно продолжают принимать вещества. В этом они и пользователи соцсетей похожи", — сделал вывод доктор Меши.







