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Facebook назвали таким же опасным наркотиком, как героин

10.01.2019 21:27 — Разное | Партизан  
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Дело в том, что пользователи соцсетей, как и наркоманы, имеют крепкую зависимость, но продолжают потреблять наркотик.

Дело в том, что пользователи соцсетей, как и наркоманы, имеют крепкую зависимость, но продолжают потреблять наркотик, пишет Лайф.ру.
Американские учёные сравнили зависимых от соцсетей с героиновыми наркоманами. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Behaviour Addictions, передаёт Bloomberg.


За изучение зависимости от соцсетей взялись учёные из Мичиганского университета. По словам ведущего исследователя доктора Дара Меши, примерно треть людей в мире использует соцсети, причём значительная часть из них имеет признаки тяжёлой зависимости. В эксперименте доктор предложил 71 участнику измерить их степень зависимости от Facebook.

Как оказалось, у большинства участников эксперимента проявились признаки психических нарушений. Врачи-психиатры сравнили их с наркотической зависимостью. "Наркоманы, как правило, не учатся на своих ошибках, знают о тяжёлых последствиях, но всё равно продолжают принимать вещества. В этом они и пользователи соцсетей похожи", — сделал вывод доктор Меши.



 
 
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Дело в том, что пользователи соцсетей, как и наркоманы, имеют крепкую зависимость, но продолжают потреблять наркотик.
 
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