Валерий Карбалевич: Логика Лукашенко создает дополнительное напряжение

“Мы с Президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет – об объединении”. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 января на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений.





«Встает вопрос: что будем делать с союзным договором? Надо садиться за стол и смотреть, что мы вместе можем сегодня согласно договору решить, на что мы можем без всякого давления пойти”, - продолжил Лукашенко.

Объединение невозможно, но строительство союзного государства продолжается?





Ситуацию прокомментировал политолог Валерий Карбалевич:





- Лукашенко очень противоречив и противоречит сам себе. С одной стороны, он говорит, что все разговоры про объединение дурные и притянуты за уши, про объединение двух государств речь не идет. С другой стороны, Лукашенко говорит, что не против создания союзного государства на основе договора 1999 года, который предполагает и Конституционный акт, и единые органы управления и власти, единую политику, единую валюту. Поэтому Лукашенко говорит, что нужно садиться за стол и обсуждать, что из этого соглашения можно выполнить. Но единые органы управления, единые органы власти, единая валюта , Конституционный акт – это все атрибуты союзного государства. Это как раз и есть то самое объединение, которое Лукашенко отрицает. Как обычно бывает, в одном и том же выступлении Лукашенко говорит взаимоисключающие вещи.





- Желание успокоить общественное мнение не может сработать?





- Лукашенко пытается успокоить общественное мнение, но его логика, наоборот, создает дополнительное напряжение – он не отрицает перспективы договоренностей с Россией в рамках союзного государства, которые фактически предполагают объединение.





- Сегодня Лукашенко озвучил свой сценарий решения проблемы: опять закупать и привозить нероссийскую нефть, но уже через балтийские порты. Можно ли всерьез воспринимать планы белорусского руководителя?





- И здесь Лукашенко противоречит сам себе. С одной стороны, что Путин вроде и не против компенсации за налоговый маневр, а с другой – Лукашенко требует от правительства найти способы компенсировать потери из-за потери «налогового гранта». Как один из вариантов – поиск альтернативных источников нефти через балтийские порты.





Но проблема-то не в том, чтобы найти нефть – нефти в мире навалом. Нет никакой проблемы, чтобы доставить нефть в Беларусь – можно через балтийские порты, можно через украинские; уже были и попытки покупать нефть и у Венесуэлы, и у Ирана, и у Азербайджана. Но все они закончились точно так, как и начались. Вопрос в том, сколько эта нефть будет стоить. Вся прелесть ситуации в том, что Беларусь до сих пор являлась нефтяным офшором России: страна покупала у России нефть по цене ниже мировой, и потом, перерабатывая ее в нефтепродукты, получала маржу. Если покупать нефть по мировым ценам – маржа исчезает. Вопрос ведь не в том, чтобы загрузить нефтеперерабатывающие заводы (Россия не отказывается поставлять нефть), вопрос – о цене. Странные разговоры о том, что это может быть выгодно балтийским странам, вызывают у меня сомнения. Этот проект вызывает у меня аналогии с закупкой нефти у Венесуэлы.





- В российских СМИ заговорили о том, что Россия готова выдать компенсацию лишь в том случае, если Беларусь приватизирует нефтеперерабатывающие заводы в пользу российских компаний.





- Теоретически это возможно. Лукашенко и раньше не отказывался продавать нефтеперерабатывающие заводы; в начале 2000-ых даже официально предлагал, но на таких условиях, при которых никто даже не захотел участвовать в приватизации.

Но проблема в другом: если нефтеперерабатывающие заводы перестают быть рентабельными, то какой смысл для российских компаний их покупать?





- Есть ли у Лукашенко сценарий развязывания белорусско-российского узла, или он не представляет, что делать дальше? Выводы по итогам сегодняшнего совещания





- Как действовать дальше? Жить без нефтяного гранта, то есть сокращать доходы, урезать бюджет, показатели. Хотя Лукашенко и говорит, мол, что такое 10 миллиардов, если по паритету покупательной способности 80 миллиардов (своеобразные подсчеты, мягко скажем). Это значит, придется жить беднее – других выходов Лукашенко не предполагает. Не думаю, что Лукашенко действительно пойдет на создание наднациональных органов, на создание союзного государства, на переход на единую валюту, этот сценарий маловероятный. Значит, остается жить, экономя.







