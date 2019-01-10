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Ирина Кривко заняла 5-е место в спринте в Оберхофе

10.01.2019 22:32 — Разное | Интерфакс  
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Белоруска Ирина Кривко финишировала пятой в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Победу в гонке одержала итальянка Луиза Витоцци.

Отставание Кривко от победительницы составило 21,6 сек. Обе спортсменки, а также занявшие второе и третье места соответственно Анаис Шевалье (Франция) и Хелена Эберг (Швеция) отстрелялись без промахов.

Динара Алимбекова пересекла финишную черту с 25-м временем, Ирина Кручинкина – с 30-м. Обе биатлонистки также были точны на своих огневых рубежах. А вот Анна Сола и Дарья Юркевич промахнулись по два раза. Они заняли 53-е и 76-е места в итоговом протоколе гонки.

 
 
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Белоруска Ирина Кривко финишировала пятой в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Победу в гонке одержала итальянка Луиза Витоцци....
 
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