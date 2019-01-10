Берлин против санкций в отношении Nord Stream 2 - глава МИД ФРГ

Берлин считает неправильным введение санкций в отношении проекта газопровода Nord Stream 2, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Nord Stream 2 не воплощает особого германо-российского пути. Мы говорим это и критикам проекта - как в Европе, так и в Вашингтоне", - говорится в тексте выступления Х.Мааса в четверг на новогоднем приеме Восточного комитета Германской экономики в Берлине, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

По его словам, в минувшем году президент РФ Владимир Путин заверил, что газовый транзит через Украину и после постройки газопровода будет продолжен.

"Мы поддерживаем переговоры, которые Еврокомиссия ведет на этой основе с Россией и Украиной. Принимать односторонние санкции в отношении Nord Stream 2 - это в любом случае неправильный путь. Я четко сказал это Майку Помпео (госсекретарю США)", - отметил министр.

Санкции, считает Х.Маас, это не самоцель, они имеют смысл только тогда, когда привязаны к определенным требованиям - как в случае с санкциями, наложенными на Россию Евросоюзом. "В случае американских санкций в отношении России это, к сожалению, не так", - подчеркнул он.

Главы МИД ФРГ констатировал, что основой новой восточноевропейской политики ЕС остаются отношения с Россией. "Основой новой европейской восточной политики, конечно, являются отношения с Россией", - сказал глава немецкой дипломатии.

По словам министра, так было исторически и остается таковым по многим причинам. "Это определено географией. Это определено нашими общими интересами в сфере европейской безопасности. Это определено тесными связями между немцами и русскими", - указал Х.Маас.

Он также сообщил о планах в скором времени намерен посетить Россию.

"В ближайшее время я снова поеду в Россию, чтобы искать прямого диалога. А также для того, чтобы выступить за экономические реформы в России, которые считаю необходимыми", - говорится в тексте его выступления.

"Нам нужно по возможности тесное, доверительное сотрудничество с Россией - это должно быть и целью европейской восточной политики. Чтобы этого добиться, нам нужен настоящий, честный диалог. И четкие принципы", - сказал министр.

При этом странам Евросоюза, считает Х.Маас, нужны общие взгляды на формирование политики в отношении Восточной Европы. "Внутри ЕС нам нужна культура общих, слаженных действий в сфере восточной политики", - сказал он.

В настоящее же время в ЕС есть лишь "минимальный консенсус" в этой сфере. "Мы должны это преодолеть", - уверен министр.