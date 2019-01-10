Вкусно и быстро. Японский омлет тамагояки

Ингредиенты

Яйцо 5 шт. Рисовый уксус 1 ст. л. Подсолнечное масло 1 ст. л. Соевый соус 1 ст. л. Сахар 2 ч. л. Соль 1 щепка

С солью и сахаром взбиваем яйца. Добавляем соевый соус и рисовый уксус.

Вливаем растительное масло на блинную сковороду, разогреваем. Часть яичной смеси распределяем так, чтобы получился блин.

Перчим его с одной стороны, потом с помощью лопатки сворачиваем в рулет и оставляем на краю сковороды.

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Смазываем сковородку маслом. Вливаем еще немного яичной массы. Когда она схватится, заворачиваем в нее готовый рулет.

Продолжаем так до тех пор, пока не используем всю яичную массу.

Готовый рулет нарезаем на кусочки, к столу подаем с соусом.

Приятного аппетита!