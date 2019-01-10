Вкусно и быстро. Японский омлет тамагояки

Ингредиенты
|Яйцо
|5 шт.
|Рисовый уксус
|1 ст. л.
|Подсолнечное масло
|1 ст. л.
|Соевый соус
|1 ст. л.
|Сахар
|2 ч. л.
|Соль
|1 щепка
С солью и сахаром взбиваем яйца. Добавляем соевый соус и рисовый уксус.
Вливаем растительное масло на блинную сковороду, разогреваем. Часть яичной смеси распределяем так, чтобы получился блин.
Перчим его с одной стороны, потом с помощью лопатки сворачиваем в рулет и оставляем на краю сковороды.
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Смазываем сковородку маслом. Вливаем еще немного яичной массы. Когда она схватится, заворачиваем в нее готовый рулет.
Продолжаем так до тех пор, пока не используем всю яичную массу.
Готовый рулет нарезаем на кусочки, к столу подаем с соусом.
Приятного аппетита!
Автор: Intex-press