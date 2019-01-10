Когда Apple Pay заработает в Беларуси?



фото носит иллюстративный характер, источник: apple.com/ru/apple-pay/

Что такое Apple Pay?

Сервис Apple Pay был запущен в США в сентябре 2014 года и сегодня уже работает в 30 странах мира.

Apple Pay – это система, которая позволяет совершать бесконтактные платежи абсолютно безопасно и без лишних усилий: для оплаты нужно лишь поднести одно из устройств Apple (iPhone, iPad, Apple Watch или даже ноутбук Mac) к платежному терминалу.

Помимо этого, можно осуществлять платежи в различных программах, на веб-сайтах в браузере Safari, в транспортных системах некоторых стран и регионов, между частными лицами, в некоторых учебных заведениях с использованием студенческого билета, в чате для корпоративных клиентов.

Чтобы начать пользоваться системой, нужно установить программное обеспечение Wallet и добавить туда свои кредитные, дебетовые или предоплаченные карты. В некоторых странах и регионах можно также добавлять в Wallet карты магазинов, посадочные талоны, билеты в кино, купоны, бонусные карты и удостоверения учащегося.

Стоит отметить, что в 2018 году платежный сервис Apple Pay был запушен в Польше, Украине и Норвегии. А российские банки пользуются этой системой с октября 2016 года.

А что в Беларуси?

Национальный банк Республики Беларусь еще в конце августа 2017 года в пресс-релизе заявил о своем намерении запустить платежный сервис Apple Pay в ближайшее время. Однако точный срок прихода системы Apple Pay на банковский рынок Беларуси пока неизвестен.