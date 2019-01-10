Ольга Говорцова не смогла пробиться в основную сетку Australian Open

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова не смогла пробиться в основную сетку открытого чемпионата Австралии, потерпев поражение в заключительном раунде квалификации.



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В матче 3-го отборочного круга 30-летняя Ольга Говорцова (№ 390 WTA) в двух сетах уступила 27-летней японке Мисаки Дои (№ 133 WTA) — 6:7, 4:6.

Напомним, в стартовом раунде квалификации Australian Open Ольга Говорцова обыграла 31-летнюю испанку Сильвию Солер-Эспиносу (№ 186 WTA) — 2:6, 6:2, 6:1, а во 2-м отборочном круге взяла верх над первой ракеткой Люксембурга Мэнди Минеллой (№ 103 WTA) — 6:1, 1:6, 7:5.

Стали известны соперницы белорусок на старте Australian Open

Лучшие достижения Ольги Говорцовой в одиночном разряде Australian Open — три выхода во 2-й раунд основной сетки (2012, 2013, 2014).