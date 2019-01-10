Какие валюты в мире переоценены по сравнению с долларом, а какие - недооценены

Всего лишь три валюты в мире переоценены по сравнению с долларом — швейцарский франк, норвежская крона и шведская крона, утверждает The Economist. Оценить паритет покупательной способности валют по странам позволяет так называемый «индекс Биг Мака».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Стоимость российского рубля на 70% ниже справедливого курса, он остается значительно недооцененным по сравнению с долларом, пишет журнал The Economist на основании нового выпуска «индекса Биг Мака». Индекс позволяет оценить покупательную способность валюты исходя из стоимости гамбургера Биг Мак в сети McDonald’s.

«Индекс Биг Мака», подсчет которого The Economist ведет с 1986 года основывается на том, что список ингредиентов, из которых изготавливается традиционный гамбургер, одинаков для всех стран, в которых присутствуют рестораны сети. В соответствии с теорией о паритете покупательной способности валют, в идеальных условиях на одну и ту же сумму, переведенную в другую валюту на основании обменного курса, в любой стране мира можно купить одинаковый объем товаров.

Таким образом, разница в стоимости Биг Мака в различных странах будет демонстрировать недооцененность той или иной валюты.

В соответствии с оценками The Economist, почти все мировые валюты остаются недооценены по сравнению с долларом. Российский рубль остается на последнем месте в по этому показателю: по оценке издания рубль недооценен на 70% по сравнению с долларом. В России Биг Мак стоит $ 1,65, в то время как в США — $ 5,58. Год назад, в январе 2018 года рубль был недооценен на 57%.

На предпоследнем месте в рейтинге The Economist находится украинская гривна: она недооценена на 65%.

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