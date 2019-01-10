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Замечательный повод для долгожданных признаний - в Международный день спасибо
11.01.2019 07:36 — Разное | Виртуальный Брест
Дорогие друзья, уважаемые брестчане, гости нашего славного города - юбиляра, сегодня тот самый день, который, мы очень надеемся на это, восполнит дефицит целебных слов благодарности где бы вы не находились. День, когда выразить самые теплые слова уместно всюду и особенно трогательным прозвучит спасибо в адрес совершенно незнакомого вам человека.
Согласитесь, зачастую в наше время нам крайне не хватает той самой вежливости и искренних слов благодарности, этого простого и целебного слова СПАСИБО. Наверняка каждый из нас заслужил особенной благодарности и признания. Международный день спасибо как раз и призывает вас, каждого из нас, проявить усердие в этом направлении и обнаружить время и желание озвучить это благодатное слово в адрес своих близких, друзей, приятелей, сослуживцев, одноклассников, соседей по лестничной площадке...
С 2011 года региональный информационный портал «Виртуальный Брест» традиционно, из года в год, именно в эту дату, становится площадкой для таких искренних высказываний и неподдельных признаний.
Смелее, друзья!
Для тех, кто нерешителен даже здесь, в комментариях. Мы предлагаем к распечатке уже готовую форму «благодарностей», которые вы можете раскидать в почтовые ящики, разложить на рабочих местах ваших коллег, вручить вашим близким при посещении кафе, в парикмахерской, в магазине там, где вы посчитаете необходимым и уместным.
Уверены, ваше СПАСИБО ожидают бабушки, дедушки, братья и сестры с которыми вы все это время были в соре, ваши родители.
А может, вы хотели бы отблагодарить какой либо сервис, возможно даже сказать СПАСИБО любимому домашнему животному.
О празднике:
Считается, что слово «спасибо» родилось в 16 веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Интересно, что и корни английского аналога — Тhank you — также уходят гораздо глубже простой благодарности. Это говорит о том, что и русское «спасибо», и «спасибо», произнесенные практически на всех языках мира, имели и имеют чрезвычайно важное значение для культуры любого народа.
Известно, что староверы не используют слово «спасибо», они избегают его в своей речи, поскольку считают, что это слово родилось из словосочетания «спаси Бай». Бай — это имя одного из языческих богов.
Психологи уверены, что слова благодарности — это «устные поглаживания», которые способны успокоить и согреть своей теплотой. Главное, чтобы слова благодарности произносились от чистого сердца! Неслучайно издавна в народе существовало очень мудрое поверье — не произноси слова благодарности в состоянии раздражения.
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Дорогие друзья, уважаемые брестчане, гости нашего славного города - юбиляра, сегодня тот самый день, который, мы очень надеемся на это, восполнит дефицит целебных...
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