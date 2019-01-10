Замечательный повод для долгожданных признаний - в Международный день спасибо

Дорогие друзья, уважаемые брестчане, гости нашего славного города - юбиляра, сегодня тот самый день, который, мы очень надеемся на это, восполнит дефицит целебных слов благодарности где бы вы не находились. День, когда выразить самые теплые слова уместно всюду и особенно трогательным прозвучит спасибо в адрес совершенно незнакомого вам человека.



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Согласитесь, зачастую в наше время нам крайне не хватает той самой вежливости и искренних слов благодарности, этого простого и целебного слова СПАСИБО. Наверняка каждый из нас заслужил особенной благодарности и признания. Международный день спасибо как раз и призывает вас, каждого из нас, проявить усердие в этом направлении и обнаружить время и желание озвучить это благодатное слово в адрес своих близких, друзей, приятелей, сослуживцев, одноклассников, соседей по лестничной площадке...



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С 2011 года региональный информационный портал «Виртуальный Брест» традиционно, из года в год, именно в эту дату, становится площадкой для таких искренних высказываний и неподдельных признаний.

Смелее, друзья!



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Для тех, кто нерешителен даже здесь, в комментариях. Мы предлагаем к распечатке уже готовую форму «благодарностей», которые вы можете раскидать в почтовые ящики, разложить на рабочих местах ваших коллег, вручить вашим близким при посещении кафе, в парикмахерской, в магазине там, где вы посчитаете необходимым и уместным. Скачать здесь . Вариант на белорусском языке .



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Уверены, ваше СПАСИБО ожидают бабушки, дедушки, братья и сестры с которыми вы все это время были в соре, ваши родители.

А может, вы хотели бы отблагодарить какой либо сервис, возможно даже сказать СПАСИБО любимому домашнему животному.



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О празднике:



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Все мы прекрасно осознаем значение хороших манер, их необходимость в повседневной жизни, но большую часть благодарностей мы выражаем, как бы невзначай, не задумываясь об их смысле. Однако, слова благодарности обладают магическими свойствами — с их помощью люди дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции — то, без чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной. Неспроста во многих туристических путеводителях и наставлениях туристам часто указывается: слово «спасибо», произнесенное даже с акцентом на языке страны пребывания, повышает скорость, качество обслуживания и помогает наладить спокойный и приятный отдых .

Считается, что слово «спасибо» родилось в 16 веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Интересно, что и корни английского аналога — Тhank you — также уходят гораздо глубже простой благодарности. Это говорит о том, что и русское «спасибо», и «спасибо», произнесенные практически на всех языках мира, имели и имеют чрезвычайно важное значение для культуры любого народа.

Известно, что староверы не используют слово «спасибо», они избегают его в своей речи, поскольку считают, что это слово родилось из словосочетания «спаси Бай». Бай — это имя одного из языческих богов.

Психологи уверены, что слова благодарности — это «устные поглаживания», которые способны успокоить и согреть своей теплотой. Главное, чтобы слова благодарности произносились от чистого сердца! Неслучайно издавна в народе существовало очень мудрое поверье — не произноси слова благодарности в состоянии раздражения.



Источник: © Calend.ru



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