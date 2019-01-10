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Замечательный повод для долгожданных признаний - в Международный день спасибо

11.01.2019 07:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Дорогие друзья, уважаемые брестчане, гости нашего славного города - юбиляра, сегодня тот самый день, который, мы очень надеемся на это, восполнит дефицит целебных слов благодарности где бы вы не находились. День, когда выразить самые теплые слова уместно всюду и особенно трогательным прозвучит спасибо в адрес совершенно незнакомого вам человека. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62428.php

Замечательный повод для долгожданных признаний - в Международный день спасибо

Согласитесь, зачастую в наше время нам крайне не хватает той самой вежливости и искренних слов благодарности, этого простого и целебного слова СПАСИБО. Наверняка каждый из нас заслужил особенной благодарности и признания. Международный день спасибо как раз и призывает вас, каждого из нас, проявить усердие в этом направлении и обнаружить время и желание озвучить это благодатное слово в адрес своих близких, друзей, приятелей, сослуживцев, одноклассников, соседей по лестничной площадке...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62428.php

Замечательный повод для долгожданных признаний - в Международный день спасибо

С 2011 года региональный информационный портал «Виртуальный Брест» традиционно, из года в год, именно в эту дату, становится площадкой для таких искренних высказываний и неподдельных признаний. 

Смелее, друзья! 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62428.php

Замечательный повод для долгожданных признаний - в Международный день спасибо

Для тех, кто нерешителен даже здесь, в комментариях. Мы предлагаем к распечатке уже готовую форму «благодарностей», которые вы можете раскидать в почтовые ящики, разложить на рабочих местах ваших коллег, вручить вашим близким при посещении кафе, в парикмахерской, в магазине там, где вы посчитаете необходимым и уместным. Скачать здесь. Вариант на белорусском языке


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62428.php

Замечательный повод для долгожданных признаний - в Международный день спасибо


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62428.php

Замечательный повод для долгожданных признаний - в Международный день спасибо

Уверены, ваше СПАСИБО ожидают бабушки, дедушки, братья и сестры с которыми вы все это время были в соре, ваши родители.

А может, вы хотели бы отблагодарить какой либо сервис, возможно даже сказать СПАСИБО любимому домашнему животному.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62428.php

Замечательный повод для долгожданных признаний - в Международный день спасибо


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62428.php

Замечательный повод для долгожданных признаний - в Международный день спасибо

Замечательный повод для долгожданных признаний - в Международный день спасибо

Замечательный повод для долгожданных признаний - в Международный день спасибо

О празднике:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62428.php

Замечательный повод для долгожданных признаний - в Международный день спасибо
Все мы прекрасно осознаем значение хороших манер, их необходимость в повседневной жизни, но большую часть благодарностей мы выражаем, как бы невзначай, не задумываясь об их смысле. Однако, слова благодарности обладают магическими свойствами — с их помощью люди дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции — то, без чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной. Неспроста во многих туристических путеводителях и наставлениях туристам часто указывается: слово «спасибо», произнесенное даже с акцентом на языке страны пребывания, повышает скорость, качество обслуживания и помогает наладить спокойный и приятный отдых

Считается, что слово «спасибо» родилось в 16 веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Интересно, что и корни английского аналога — Тhank you — также уходят гораздо глубже простой благодарности. Это говорит о том, что и русское «спасибо», и «спасибо», произнесенные практически на всех языках мира, имели и имеют чрезвычайно важное значение для культуры любого народа. 

Известно, что староверы не используют слово «спасибо», они избегают его в своей речи, поскольку считают, что это слово родилось из словосочетания «спаси Бай». Бай — это имя одного из языческих богов. 

Психологи уверены, что слова благодарности — это «устные поглаживания», которые способны успокоить и согреть своей теплотой. Главное, чтобы слова благодарности произносились от чистого сердца! Неслучайно издавна в народе существовало очень мудрое поверье — не произноси слова благодарности в состоянии раздражения.

Источник: © Calend.ru


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62428.php

Замечательный повод для долгожданных признаний - в Международный день спасибо

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Теги: Брест
 
 
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Дорогие друзья, уважаемые брестчане, гости нашего славного города - юбиляра, сегодня тот самый день, который, мы очень надеемся на это, восполнит дефицит целебных...
 
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