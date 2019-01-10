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Второй ресторан KFC в Бресте откроется уже сегодня в ТЦ «Евроопт» на Варшавском шоссе

11.01.2019 07:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Таким образом, сеть KFC в Беларуси вырастит до 17 ресторанов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62429.php

Бресте откроется уже сегодня в ТЦ «Евроопт» на Варшавском шоссе" alt="Второй ресторан KFC в Бресте откроется уже сегодня в ТЦ «Евроопт» на Варшавском шоссе">

В новом ресторане будет представлено полное меню KFC, от снэков и бургеров до баскетов и десертов. Цены будут едины во всех ресторанах KFC Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62429.php

Второй ресторан KFC в Бресте откроется уже сегодня в ТЦ «Евроопт» на Варшавском шоссе

В честь открытия ресторан KFC Евроопт приготовил для Гостей вкуснейшие подарки. Сегодня и завтра гости смогут насладиться любимым всеми Шефбургером за 1 рубль при любом заказе. Акция в Бресте продлится 2 первых дня после открытия ресторана.

Сергей Дутин, генеральный директор компании «Бел Фуд Сервис», партнера KFC в Беларуси: «Мы рады представить наш второй ресторан KFC в Бресте. Это второй после Молодечно ресторан, выполненный по новой дизайн-концепции K2 Urban. Мы продолжаем заботиться об удобстве и скорости обслуживания Гостей: новый ресторан оборудован достаточным количеством касс и сенсорных киосков самообслуживания на двух языках. В просторных залах созданы все условия для комфортного отдыха Гостей.

Мы продолжаем развивать партнерство с белорусскими компаниями, инвестировать в обучение и развитие сотрудников, создавать рабочие места. Наши два ресторана в Бресте создали более 70 новых рабочих мест.»

В новом KFC, как и во всех других ресторанах сети, приняты высокие стандарты качества и пищевой безопасности: продукция проходит многоступенчатый контроль во время производства, хранения, доставки, приготовления и сервировки. KFC чрезвычайно тщательно отбирает поставщиков и контролирует их работу на протяжении всего сотрудничества.

 
Теги: Брест
 
 
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Таким образом, сеть KFC в Беларуси вырастит до 17 ресторанов. В новом ресторане будет представлено полное меню KFC, от снэков и бургеров до баскетов и десертов. Цены...
 
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