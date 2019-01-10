Кредиты на жилье: на какие деньги и на каких условиях сейчас рассчитывать белорусам на заем

В конце прошлого года произошло сразу несколько существенных изменений в сфере кредитования недвижимости: банки начали увеличивать ставки, а некоторые и вовсе приостановили выдачу денег на эти цели. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как обстоит ситуация с кредитами не жилье сейчас.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Уточним, что нас интересовали стандартные предложения, без привязки к какому-то конкретному застройщику или агентству недвижимости, для клиентов у которых нет дополнительных льгот.

Напомним, в конце ноября Беларусбанк временно приостановил оформление договоров на покупку недвижимости, а для кредитов на строительство жилья ставка стала больше сразу на два процентных пункта — не 13%, а 15%.

Еще несколько существенных изменений произошли в декабре. Вслед за Беларусбанком кредитование приостановил БПС-Сбербанк. В свою очередь Приорбанк, Франсабанк, Банк БелВЭБ и Белинвестбанк увеличили размер основной процентной ставки. Размер увеличения составил от 1 до 2,1 процентных пунктов.

Мы проанализировали варианты кредитов на строительство или покупку жилья, которые действуют сейчас. Вот на что можно рассчитывать:

Банк, кредит Ставка, максимальная сумма, максимальный срок Процент собственного участия, обеспечение Беларусбанк, Кредит на строительство жилья 15% (ставка реф. + 5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 10%, до100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита; свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения Банк БелВЭБ, «Уласная маёмасць» 15,5% (ставка реф. + 5,5%), до 100 000 руб., до 20 лет 20%, при кредитовании до 60% стоимости — 1−2 поручителя либо залог, свыше 60% стоимости- 2 поручителя и залог приобретенного имущества Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство 15% (ставка реф. + 5%), до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет 10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости 16,1%, сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы) Приорбанк, «Дружная семья» 12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1% (ставка реф. + 6,1%), до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников Приорбанк, Покупка (строительство) под залог 12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1% (ставка реф. + 4%), до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости 15,5% (ставка реф. + 5,5%), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет 20%, неустойка, поручительство, залог приобретаемого жилого помещения

Банк, кредит Ставка, максимальная сумма, максимальный срок Процент собственного участия, обеспечение Беларусбанк, Кредит на строительство жилья 15% (ставка реф. + 5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита; свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения Банк БелВЭБ, «Уласная маёмасць» 15,5% (ставка реф. + 5,5%), до 100 000 руб., до20 лет 20%, при кредитовании до 60% стоимости — 1−2 поручителя либо залог, свыше 60% стоимости — 2 поручителя и залог приобретенного имущества Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство 15% (ставка реф. + 5%), до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет 10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости 16,1%, сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы) Приорбанк, «Дружная семья» 12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1% (ставка реф. + 6,1%), до 125 000 EUR в эквиваленте, до15 лет 20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников Приорбанк, Покупка (строительство) под залог 12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1% (ставка реф. + 4%), до 125 000 EUR в эквиваленте, до15 лет 20%, залог недвижимости Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости 15,5% (ставка реф. + 5,5%), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет 20%, неустойка, поручительство, залог приобретаемого жилого помещения

Главные выводы о ситуации с кредитами на жилье:

Ни Беларусбанк , ни БПС-Сбербанк не возобновили кредитование. Ранее Беларусбанк говорил о возобновлении кредитования с 1 января, но этого не произошло. Сейчас, по информации от банка, заявления на кредиты не будут приниматься до 31.01.2019;

, ни не возобновили кредитование. Ранее Беларусбанк говорил о возобновлении кредитования с 1 января, но этого не произошло. Сейчас, по информации от банка, заявления на кредиты не будут приниматься до 31.01.2019; К сожалению, снижения ставок тоже не произошло. Сейчас уровень ставок составляет 15-16,1%. Это даже выше того уровня, который был год назад;

Стабильными остаются условия по сроку возврата кредита и собственному участию в сделке. Вернуть весь долг нужно будет за 20 лет у всех банков, кроме Приорбанка . Что касается собственного участия, то оно сейчас есть у каждого из банков. Для Беларусбанка, Белагропромбанка, Белинвестбанка сейчас установлен минимальный процент собственного участия. Эти банки попросят подготовить 10% от стоимость сделки. Для остальных банков придется вложить 20−30%;

. Что касается собственного участия, то оно сейчас есть у каждого из банков. Для Беларусбанка, Белагропромбанка, Белинвестбанка сейчас установлен минимальный процент собственного участия. Эти банки попросят подготовить 10% от стоимость сделки. Для остальных банков придется вложить 20−30%; Не произошло изменений и с обеспечением подобных договоров. Банк может попросить предоставить поручителя и оформить договор залога на приобретаемое жилье. Важно помнить, что для каждого случая банки определяет сами, каким именно будет итоговое обеспечение.

Сколько нужно зарабатывать и сколько придется платить

Для того чтобы сравнить предложения от банков, мы решили рассчитать ежемесячный платеж, общую переплату и необходимую зарплату.

Предположим, что вы уже накопили на первый взнос и теперь вам не хватает 30 тысяч долларов (условно — 65 000 белорусских рублей) на покупку собственной квартиры.

Мы обратились в контактные центры банков и попросили произвести расчет для наших условий. Уточним, для расчета зарплаты мы взяли ситуацию, когда у кредитополучателя нет других долгов, рассрочек и несовершеннолетних детей.

Банк икредит, ставка, срок кредита Максимальный платеж, общая переплата Необходимая зарплата Беларусбанк, Кредит на строительство жилья, 15% (ставка реф.+5%), на 20 лет 1083,33, 97 906 2166,66 Банк БелВЭБ, «Уласная маёмасць», 15,5% (ставка реф.+5,5%), на 20 лет 1083, 98 340 1300 Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство, 15% (ставка реф.+5%), на 20 лет 1095, 103 025 2159 Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости, 16,1%, на 20 лет 1143, 105 086 1600 Приорбанк, «Дружная семья», 12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1% (ставка реф. + 6,1%), на 15 лет 935,58, 103 404 1600 Приорбанк, Покупка (строительство) под залог, 12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1% (ставка реф. + 6,1%), на 15 лет 935,58, 103 404 1600 Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости, 15,5% (ставка реф. + 5,5%), на 20 лет 880,02, 146 205,39 1500

Мы предполагали, что вы оформляете кредит на максимальный срок. Самая маленькая зарплата, которая потребуется в нашем примере, — 1300 рублей при оформлении кредита в Банке БелВЭБ.

Самый низкий платеж будет у Приорбанка — 935,58 рубля.

Для кредитов на недвижимость характерна ощутимая переплата. В нашем примере самая маленькая она будет в Белинвестбанке (97 906 рублей), но это все равно намного больше, чем первоначальная сумма займа.

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