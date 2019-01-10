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Кредиты на жилье: на какие деньги и на каких условиях сейчас рассчитывать белорусам на заем

11.01.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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В конце прошлого года произошло сразу несколько существенных изменений в сфере кредитования недвижимости: банки начали увеличивать ставки, а некоторые и вовсе приостановили выдачу денег на эти цели. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как обстоит ситуация с кредитами не жилье сейчас.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Уточним, что нас интересовали стандартные предложения, без привязки к какому-то конкретному застройщику или агентству недвижимости, для клиентов у которых нет дополнительных льгот.

Напомним, в конце ноября Беларусбанк временно приостановил оформление договоров на покупку недвижимости, а для кредитов на строительство жилья ставка стала больше сразу на два процентных пункта — не 13%, а 15%.

Еще несколько существенных изменений произошли в декабре. Вслед за Беларусбанком кредитование приостановил БПС-Сбербанк. В свою очередь Приорбанк, Франсабанк, Банк БелВЭБ и Белинвестбанк увеличили размер основной процентной ставки. Размер увеличения составил от 1 до 2,1 процентных пунктов.

Мы проанализировали варианты кредитов на строительство или покупку жилья, которые действуют сейчас. Вот на что можно рассчитывать:

Банк, кредит

Ставка, максимальная сумма, максимальный срок

Процент собственного участия, обеспечение

Беларусбанк,

Кредит на строительство жилья

15% (ставка реф. + 5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет

10%, до100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита;

свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения

Банк БелВЭБ,

«Уласная маёмасць»

15,5% (ставка реф. + 5,5%),

до 100 000 руб., до 20 лет

20%, при кредитовании до 60% стоимости — 1−2 поручителя либо залог, свыше 60% стоимости- 2 поручителя и залог приобретенного имущества

Белагропромбанк,

Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство

15% (ставка реф. + 5%), до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет

10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества

Белинвестбанк,

Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости

16,1%, сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет

минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы)

Приорбанк,

«Дружная семья»

12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1% (ставка реф. + 6,1%), до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет

20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников

Приорбанк,

Покупка (строительство) под залог

12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1% (ставка реф. + 4%), до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет

20%, залог недвижимости

Франсабанк,

Кредит на приобретение недвижимости

15,5% (ставка реф. + 5,5%), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет

20%, неустойка, поручительство, залог приобретаемого жилого помещения

Банк, кредит

Ставка, максимальная сумма, максимальный срок

Процент собственного участия, обеспечение

Беларусбанк,

Кредит на строительство жилья

15% (ставка реф. + 5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет

10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита;

свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения

Банк БелВЭБ,

«Уласная маёмасць»

15,5% (ставка реф. + 5,5%),

до 100 000 руб., до20 лет

20%, при кредитовании до 60% стоимости — 1−2 поручителя либо залог, свыше 60% стоимости — 2 поручителя и залог приобретенного имущества

Белагропромбанк,

Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство

15% (ставка реф. + 5%), до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет

10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества

Белинвестбанк,

Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости

16,1%, сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет

минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы)

Приорбанк,

«Дружная семья»

12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1% (ставка реф. + 6,1%), до 125 000 EUR в эквиваленте, до15 лет

20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников

Приорбанк,

Покупка (строительство) под залог

12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1% (ставка реф. + 4%), до 125 000 EUR в эквиваленте, до15 лет

20%, залог недвижимости

Франсабанк,

Кредит на приобретение недвижимости

15,5% (ставка реф. + 5,5%), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет

20%, неустойка, поручительство, залог приобретаемого жилого помещения

Главные выводы о ситуации с кредитами на жилье:

  • Ни Беларусбанк, ни БПС-Сбербанк не возобновили кредитование. Ранее Беларусбанк говорил о возобновлении кредитования с 1 января, но этого не произошло. Сейчас, по информации от банка, заявления на кредиты не будут приниматься до 31.01.2019;
  • К сожалению, снижения ставок тоже не произошло. Сейчас уровень ставок составляет 15-16,1%. Это даже выше того уровня, который был год назад;
  • Стабильными остаются условия по сроку возврата кредита и собственному участию в сделке. Вернуть весь долг нужно будет за 20 лет у всех банков, кроме Приорбанка. Что касается собственного участия, то оно сейчас есть у каждого из банков. Для Беларусбанка, Белагропромбанка, Белинвестбанка сейчас установлен минимальный процент собственного участия. Эти банки попросят подготовить 10% от стоимость сделки. Для остальных банков придется вложить 20−30%;
  • Не произошло изменений и с обеспечением подобных договоров. Банк может попросить предоставить поручителя и оформить договор залога на приобретаемое жилье. Важно помнить, что для каждого случая банки определяет сами, каким именно будет итоговое обеспечение.

Сколько нужно зарабатывать и сколько придется платить

Для того чтобы сравнить предложения от банков, мы решили рассчитать ежемесячный платеж, общую переплату и необходимую зарплату.

Предположим, что вы уже накопили на первый взнос и теперь вам не хватает 30 тысяч долларов (условно — 65 000 белорусских рублей) на покупку собственной квартиры.

Мы обратились в контактные центры банков и попросили произвести расчет для наших условий. Уточним, для расчета зарплаты мы взяли ситуацию, когда у кредитополучателя нет других долгов, рассрочек и несовершеннолетних детей.

Банк икредит, ставка, срок кредита

Максимальный платеж, общая переплата

Необходимая зарплата

Беларусбанк,

Кредит на строительство жилья,

15% (ставка реф.+5%), на 20 лет

1083,33,

97 906

2166,66

Банк БелВЭБ,

«Уласная маёмасць»,

15,5% (ставка реф.+5,5%), на 20 лет

1083,

98 340

1300

Белагропромбанк,

Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство,

15% (ставка реф.+5%), на 20 лет

1095,

103 025

2159

Белинвестбанк,

Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости,

16,1%, на 20 лет

1143,

105 086

1600

Приорбанк,

«Дружная семья»,

12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1% (ставка реф. + 6,1%), на 15 лет

935,58,

103 404

1600

Приорбанк,

Покупка (строительство) под залог,

12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1% (ставка реф. + 6,1%), на 15 лет

935,58,

103 404

1600

Франсабанк,

Кредит на приобретение недвижимости,

15,5% (ставка реф. + 5,5%), на 20 лет

880,02,

146 205,39

1500

Мы предполагали, что вы оформляете кредит на максимальный срок. Самая маленькая зарплата, которая потребуется в нашем примере, — 1300 рублей при оформлении кредита в Банке БелВЭБ.

Самый низкий платеж будет у Приорбанка — 935,58 рубля.

Для кредитов на недвижимость характерна ощутимая переплата. В нашем примере самая маленькая она будет в Белинвестбанке (97 906 рублей), но это все равно намного больше, чем первоначальная сумма займа.

Выбрать подходящий кредит в банках Беларуси:

 
 
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В конце прошлого года банки начали увеличивать ставки, а некоторые и вовсе приостановили выдачу денег на эти цели. А что сейчас?
 
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