Кредиты на жилье: на какие деньги и на каких условиях сейчас рассчитывать белорусам на заем

В конце прошлого года произошло сразу несколько существенных изменений в сфере кредитования недвижимости: банки начали увеличивать ставки, а некоторые и вовсе приостановили выдачу денег на эти цели. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как обстоит ситуация с кредитами не жилье сейчас.
Уточним, что нас интересовали стандартные предложения, без привязки к какому-то конкретному застройщику или агентству недвижимости, для клиентов у которых нет дополнительных льгот.
Напомним, в конце ноября Беларусбанк временно приостановил оформление договоров на покупку недвижимости, а для кредитов на строительство жилья ставка стала больше сразу на два процентных пункта — не 13%, а 15%.
Еще несколько существенных изменений произошли в декабре. Вслед за Беларусбанком кредитование приостановил БПС-Сбербанк. В свою очередь Приорбанк, Франсабанк, Банк БелВЭБ и Белинвестбанк увеличили размер основной процентной ставки. Размер увеличения составил от 1 до 2,1 процентных пунктов.
Мы проанализировали варианты кредитов на строительство или покупку жилья, которые действуют сейчас. Вот на что можно рассчитывать:
Банк, кредит
Ставка, максимальная сумма, максимальный срок
Процент собственного участия, обеспечение
Беларусбанк,
Кредит на строительство жилья
15% (ставка реф. + 5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет
10%, до100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита;
свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения
Банк БелВЭБ,
«Уласная маёмасць»
15,5% (ставка реф. + 5,5%),
до 100 000 руб., до 20 лет
20%, при кредитовании до 60% стоимости — 1−2 поручителя либо залог, свыше 60% стоимости- 2 поручителя и залог приобретенного имущества
Белагропромбанк,
Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство
15% (ставка реф. + 5%), до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет
10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества
Белинвестбанк,
Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости
16,1%, сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет
минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы)
Приорбанк,
«Дружная семья»
12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1% (ставка реф. + 6,1%), до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет
Ни Беларусбанк, ни БПС-Сбербанк не возобновили кредитование. Ранее Беларусбанк говорил о возобновлении кредитования с 1 января, но этого не произошло. Сейчас, по информации от банка, заявления на кредиты не будут приниматься до 31.01.2019;
К сожалению, снижения ставок тоже не произошло. Сейчас уровень ставок составляет 15-16,1%. Это даже выше того уровня, который был год назад;
Стабильными остаются условия по сроку возврата кредита и собственному участию в сделке. Вернуть весь долг нужно будет за 20 лет у всех банков, кроме Приорбанка. Что касается собственного участия, то оно сейчас есть у каждого из банков. Для Беларусбанка, Белагропромбанка, Белинвестбанка сейчас установлен минимальный процент собственного участия. Эти банки попросят подготовить 10% от стоимость сделки. Для остальных банков придется вложить 20−30%;
Не произошло изменений и с обеспечением подобных договоров. Банк может попросить предоставить поручителя и оформить договор залога на приобретаемое жилье. Важно помнить, что для каждого случая банки определяет сами, каким именно будет итоговое обеспечение.
Сколько нужно зарабатывать и сколько придется платить
Для того чтобы сравнить предложения от банков, мы решили рассчитать ежемесячный платеж, общую переплату и необходимую зарплату.
Предположим, что вы уже накопили на первый взнос и теперь вам не хватает 30 тысяч долларов (условно — 65 000 белорусских рублей) на покупку собственной квартиры.
Мы обратились в контактные центры банков и попросили произвести расчет для наших условий. Уточним, для расчета зарплаты мы взяли ситуацию, когда у кредитополучателя нет других долгов, рассрочек и несовершеннолетних детей.
Банк икредит, ставка, срок кредита
Максимальный платеж, общая переплата
Необходимая зарплата
Беларусбанк,
Кредит на строительство жилья,
15% (ставка реф.+5%), на 20 лет
1083,33,
97 906
2166,66
Банк БелВЭБ,
«Уласная маёмасць»,
15,5% (ставка реф.+5,5%), на 20 лет
1083,
98 340
1300
Белагропромбанк,
Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство,
15% (ставка реф.+5%), на 20 лет
1095,
103 025
2159
Белинвестбанк,
Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости,
16,1%, на 20 лет
1143,
105 086
1600
Приорбанк,
«Дружная семья»,
12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1% (ставка реф. + 6,1%), на 15 лет
935,58,
103 404
1600
Приорбанк,
Покупка (строительство) под залог,
12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1% (ставка реф. + 6,1%), на 15 лет
935,58,
103 404
1600
Франсабанк,
Кредит на приобретение недвижимости,
15,5% (ставка реф. + 5,5%), на 20 лет
880,02,
146 205,39
1500
Мы предполагали, что вы оформляете кредит на максимальный срок. Самая маленькая зарплата, которая потребуется в нашем примере, — 1300 рублей при оформлении кредита в Банке БелВЭБ.
Самый низкий платеж будет у Приорбанка — 935,58 рубля.
Для кредитов на недвижимость характерна ощутимая переплата. В нашем примере самая маленькая она будет в Белинвестбанке (97 906 рублей), но это все равно намного больше, чем первоначальная сумма займа.