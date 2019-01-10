|
Власти Лас-Вегаса запросили образцы ДНК Роналду по делу об изнасиловании
Власти Лас-Вегаса, штат Невада, выдали ордер для получения образцов ДНК футболиста туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, подозреваемого в изнасиловании десятилетней давности. Об этом
По данным газеты, ордер был направлен в Италию, где в настоящее время играет Роналду.
Адвокат футболиста Питер Кристиансен заявил, что в этом нет ничего удивительного, поскольку это стандартная полицейская процедура в рамках следствия. «Роналду всегда говорил, что события 2009 года в Лас-Вегасе носили характер обоюдного согласия. Поэтому не будет ничего удивительного в обнаружении его ДНК», — добавил защитник футболиста.
О том, что расследование об изнасиловании, в котором американка
При этом годом ранее немецкое издание
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Роналду всегда говорил, что события 2009 года в Лас-Вегасе носили характер обоюдного согласия. Поэтому не будет ничего удивительного в обнаружении его ДНК», -...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)