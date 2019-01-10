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Власти Лас-Вегаса запросили образцы ДНК Роналду по делу об изнасиловании

11.01.2019 07:28 — Разное | Tut.by  
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Власти Лас-Вегаса, штат Невада, выдали ордер для получения образцов ДНК футболиста туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, подозреваемого в изнасиловании десятилетней давности. Об этом пишет The Wall Street Journal.


Фото: twitter.com/ChampionsLeague

По данным газеты, ордер был направлен в Италию, где в настоящее время играет Роналду.

Адвокат футболиста Питер Кристиансен заявил, что в этом нет ничего удивительного, поскольку это стандартная полицейская процедура в рамках следствия. «Роналду всегда говорил, что события 2009 года в Лас-Вегасе носили характер обоюдного согласия. Поэтому не будет ничего удивительного в обнаружении его ДНК», — добавил защитник футболиста.

О том, что расследование об изнасиловании, в котором американка Катрин Майорга обвинила португальского футболиста Криштиану Роналду, возобновлено, стало известно в октябре 2018 года. Это произошло после публикации в Der Spiegel статьи, в которой утверждалось, что Майорга обвинила Роналду в изнасиловании и подала на футболиста в суд.

При этом годом ранее ​немецкое издание сообщало, что футболист заключил с девушкой внесудебное соглашение и заплатил ей $ 375 тыс. за молчание.

 
 
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«Роналду всегда говорил, что события 2009 года в Лас-Вегасе носили характер обоюдного согласия. Поэтому не будет ничего удивительного в обнаружении его ДНК», -...
 
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