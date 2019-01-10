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В «Столице» снизили арендные ставки, чтобы оживить «умирающий» торговый центр
В торговом центре «Столица», в котором
Свободные для аренды помещения сейчас есть на трех этах торгового центра. К примеру, на среднем уровне пустует помещение площадью почти 768 квадратных метров. Его можно арендовать под магазин с продовольственным или непродовольственным товаром (кроме бывших в употреблении товаров). Цена аренды — 17,72 рубля за квадратный метр в месяц. На этом же этаже сдается в аренду помещение в 12,16 «квадрата». Стоимость одного квадратного метра — почти 110 рублей в месяц.
При этом свободных помещений небольшой площади (около 10−30 квадратных метров) в этом ТЦ немного.
Напомним, в июле прошлого года в «Столице»
— Большой процент помещений из этих 17% — это именно те, у кого были проблемы с оплатой аренды. Поэтому они вынуждены были съехать. Однако процесс по поиску новых арендаторов не останавливается. В будущем у нас появится много новых магазинов. Мы ведем переговоры с крупными российскими и белорусскими ритейлерами (компаниями, которые занимаются розничной торговлей. — Прим. ред.), — рассказывали в администрации ТЦ.
Особенность «Столицы» в том, что здесь были запроектированы магазины по 300−700 квадратных метров. Сейчас таких уже не проектируют, оптимальный размер — 150 квадратных метров. Это тоже осложняет поиски арендаторов, не каждому нужны большие площади. Есть и маленькие помещения, но они заняты. Переделывать что-то не всегда есть возможность, из-за той же пожарной безопасности.
В декабре прошлого года в начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Улезло
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В торговом центре «Столица», в котором возникли сложности с заполняемостью торговых площадей, снизили арендные ставки.
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